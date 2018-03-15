Білий дім підтримав рішення Британії вислати російських дипломатів

США підтримують рішення Лондона вислати з країни російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Про це йдеться в заяві Білого дому.

"США солідарні зі своїм найближчим союзником Сполученим Королівством. США поділяють точку зору, згідно з якою Росія несе відповідальність за безрозсудну атаку із застосуванням нервово-паралітичної речовини на британського громадянина і його дочку, і ми підтримуємо рішення Сполученого Королівства вислати російських дипломатів в якості справедливої відповіді", - сказано в документі.

The US stands in solidarity w/ the #UnitedKingdom’s decision to expel Russian diplomats for the reckless attack on a British citizen & his daughter. This latest action shows #Russia’s disregards for international rules-based order, sovereignty & security for countries worldwide. pic.twitter.com/8Zv86pbEJA — Heather Nauert (@statedeptspox) 14 березня 2018 р.

У Білому домі підкреслили, що ця дія Росії вписується в її модель поведінки - ігнорування правил міжнародного порядку, підрив суверенітету і безпеки країн у всьому світі і спроби підірвати і дискредитувати західні демократичні інститути і процеси.

"Сполучені Штати працюють разом зі своїми союзниками і партнерами, щоб домогтися того, щоб такого роду огидна атака більше не повторилася", - йдеться в заяві.

Як відомо, у середу Велика Британія вирішила вислати з країни 23 російських дипломатів, тому що уряд вважає РФ відповідальною за отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

12 березня британський прем'єр Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Росіян знайшли непритомними в центрі міста Солсбері в неділю, 4 березня. Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

Посольство Росії назвало рішення Великої Британії про висилку 23 дипломатів РФ неприйнятним.

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте на УП в статті "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля".