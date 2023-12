Білий дім підтримав рішення Британії вислати російських дипломатів

США підтримують рішення Лондона вислати з країни російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля.

Про це йдеться в заяві Білого дому.

"США солідарні зі своїм найближчим союзником Сполученим Королівством. США поділяють точку зору, згідно з якою Росія несе відповідальність за безрозсудну атаку із застосуванням нервово-паралітичної речовини на британського громадянина і його дочку, і ми підтримуємо рішення Сполученого Королівства вислати російських дипломатів в якості справедливої відповіді", - сказано в документі.

The US stands in solidarity w/ the #UnitedKingdom’s decision to expel Russian diplomats for the reckless attack on a British citizen & his daughter. This latest action shows #Russia’s disregards for international rules-based order, sovereignty & security for countries worldwide. pic.twitter.com/8Zv86pbEJA