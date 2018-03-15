Белый дом поддержал решение Британии выслать российских дипломатов

США поддерживают решение Лондона выслать из страны российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом идет речь в заявлении Белого дома.

"США солидарны со своим ближайшим союзником Соединенным Королевством. США разделяют точку зрения, согласно которой Россия несет ответственность за безрассудную атаку с применением нервно-паралитического вещества на британского гражданина и его дочь, и мы поддерживаем решение Соединенного Королевства выслать российских дипломатов в качестве справедливого ответа", - сказано в документе.

The US stands in solidarity w/ the #UnitedKingdom’s decision to expel Russian diplomats for the reckless attack on a British citizen & his daughter. This latest action shows #Russia’s disregards for international rules-based order, sovereignty & security for countries worldwide. pic.twitter.com/8Zv86pbEJA — Heather Nauert (@statedeptspox) 14 березня 2018 р.

В Белом доме подчеркнули, что это действие России вписывается в ее модель поведения - игнорирование правил международного порядка, подрыв суверенитета и безопасности стран во всем мире и попытки подорвать и дискредитировать западные демократические институты и процессы.

"Соединенные Штаты работают вместе со своими союзниками и партнерами, чтобы добиться того, чтобы такого рода отвратительная атака больше не повторилась", — говорится в заявлении.



Как известно, в среду Великобритания решила выслать из страны 23 российских дипломатов, потому что правительство считает РФ ответственным за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

12 марта британский премьер Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновата в попытке убийства Скрипаля и его дочери Юлии.



Оравленных россиян нашли без сознания в центре города Солсбери в воскресенье, 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

Посольство России назвало решение Великобритании о высылке 23 дипломатов неприемлемым.



Подробнее об отравлении бывшего российского шпиона читайте на УП в статье "История Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля".