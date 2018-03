Белый дом поддержал решение Британии выслать российских дипломатов

США поддерживают решение Лондона выслать из страны российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом идет речь в заявлении Белого дома.

"США солидарны со своим ближайшим союзником Соединенным Королевством. США разделяют точку зрения, согласно которой Россия несет ответственность за безрассудную атаку с применением нервно-паралитического вещества на британского гражданина и его дочь, и мы поддерживаем решение Соединенного Королевства выслать российских дипломатов в качестве справедливого ответа", - сказано в документе.

The US stands in solidarity w/ the #UnitedKingdom’s decision to expel Russian diplomats for the reckless attack on a British citizen & his daughter. This latest action shows #Russia’s disregards for international rules-based order, sovereignty & security for countries worldwide. pic.twitter.com/8Zv86pbEJA