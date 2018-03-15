Украина готова отдать более 20 россиян в обмен на узников Кремля

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Четверг, 15 марта 2018, 12:32

У Украины есть более 20 пойманных на Донбассе россиян, которых она готова обменять на политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ.

Об этом сообщила в Facebook представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Ирина Геращенко.

"На Донбассе задержаны и осуждены более двадцати россиян - "настамнетов". Мы готовы передать их РФ в обмен на освобождение узников Кремля, содержащихся в тюрьмах РФ, и выступаем за активизацию этого процесса", - написала она.

По словам Геращенко, об этом украинская сторона напомнила российским представителям на очередном заседании Минской группы, которое состоялось 14 марта.

Она подчеркнула, что для такого обмена Украина готова "ко всем здоровым компромиссам".

"В этом вопросе прогресса, к сожалению, несмотря на все наши усилия ускорить очередную волну освобождения, пока нет", - отметила Геращенко.

Она рассказала также, что украинскую сторону гуманитарной подгруппы на встрече в этот раз представляли эксперты СБУ и советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Загородний.

Ключевыми темами заседания были инфраструктурные вопросы пострадавшего от российской агрессии Донбасса: открытие КПВВ "Золотое" и возможная реконструкция моста в Станице Луганской.

Темы: Минские соглашения Росcия политзаключенные Геращенко Ирина
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