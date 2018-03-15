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Полторак живе у готельному номері на 40 квадратів і заробив майже мільйон

Четвер, 15 березня 2018, 11:35

Міністр оборони України Степан Полторак у 2017 році заробив 951,2 тисячі гривень і живе у готелі.

Про це йдеться у його електронній декларації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У 2017 році міністр отримав 645 тисяч 280 гривень заробітної плати та 192 тисячі гривень гонорарів або інших виплат за цивільно-правовими угодами від Харківської міської ради, а також 113 тисяч 919 гривень відсотків за вкладом в "Ощадбанку".

Його дружина, Інна Полторак, задекларувала дохід від продажу нерухомого майна в сумі 825 тисяч гривень і 67 тисяч 361 гривню відсотків за банківськими вкладами.

Міністр тримає у готівці 306 тисяч гривень і $62 тисячі, в "Ощадбанку" – 697 тисяч 212 гривень і 20 тисяч 950 доларів, в "Укрексімбанку" – 63 тисячі 47 гривень.

Дружина міністра має готівку на суму 520 тисяч гривень, $93 тисячі та зберігає на банківських рахунках – 598 тисяч 362 гривні та понад EUR20 тисяч.

Міністр не володіє нерухомим майном, але орендує номер у готельному комплексі у Центру забезпечення службової діяльності Міноборони та Генштабу площею 41,65 кв. м.

Його дружина має придбану у 2016 році квартиру в Харкові площею 66,7 кв. м.

Згідно з декларацією, дружина Полторака з 2016 року користується автомобілем Mini Cooper 2015 року випуску (власність матері, згідно з договором дарування).

Як відомо, у декларації за 2016 рік Полторак вказав, що заробив 539,5 тисячі гривень зарплати та 86 тисяч гонорарів, тримає в "Ощадбанку" більше 606 тисяч гривень, 20 тисяч доларів, а в "Укрексімбанку" – більше 50 тисяч гривень, а також зазначив, що знімає номер у готелі.

Його дружина заробила 375 гривень зарплати, тримає 1,11 мільйона гривен и 73 тисячі доларів у готівці і ще 500 тисяч гривень у банках, володіє будинком у 39,8 кв. м, земельною ділянкою у 941 кв. м і квартирою на 66,7 кв. м у Харкові та користується автомобілем Mazda (2015 року).

Теми: Полторакдекларації
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