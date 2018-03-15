Полторак живет в гостиничном номере на 40 квадратов и заработал почти миллион

Министр обороны Украины Степан Полторак в 2017 году заработал 951,2 тысячи гривен и живет в гостинице.

Об этом говорится в его электронной декларации, сообщает "Интерфакс-Украина".

В 2017 году министр получил 645 тысяч 280 гривен заработной платы и 192 тысячи гривен гонораров или других выплат по гражданско-правовым договорам от Харьковского городского совета, а также 113 тысяч 919 гривен процентов по вкладу в "Ощадбанке".

Его жена, Инна Полторак, задекларировала доход от продажи недвижимого имущества в сумме 825 тысяч гривен и 67 тысяч 361 гривну процентов по банковским вкладам.

Министр держит наличными 306 тысяч гривен и $62 тысячи, в "Ощадбанке" – 697 тысяч 212 гривен и 20 тысяч 950 долларов, в "Укрэксимбанке" – 63 тысячи 47 гривен.

Жена министра держит наличными 520 тысяч гривен, $93 тысяч и сохраняет на банковских счетах – 598 тысяч 362 гривны и более EUR20 тысяч.

Министр не владеет недвижимым имуществом, но арендует номер в гостиничном комплексе у Центра обеспечения служебной деятельности Минобороны и Генштаба площадью 41,65 кв. м.

Его жена имеет приобретенную в 2016 году квартиру в Харькове площадью 66,7 кв. м.

Согласно декларации, жена Полторака с 2016 года пользуется автомобилем Mini Cooper 2015 выпуска (собственность матери, согласно договору дарения).

Как известно, в декларации за 2016 год Полторак указал, что заработал 539,5 тысячи гривен зарплаты и 86 тысяч гривен гонораров, держит в "Ощадбанке" больше 606 тысяч гривен, 20 тысяч долларов, а в "Укрэксимбанке" – более 50 тысяч гривен, а также отметил, что снимает номер в гостинице.

Его жена заработала 375 гривен зарплаты, держит 1,11 миллиона гривен и 73 тысячи долларов наличными и еще 500 тысяч гривен в банках, владеет домом на 39,8 кв. м, земельным участком в 941 кв. м и квартирой на 66,7 кв. м в Харькове и пользуется автомобилем Mazda (2015 года).