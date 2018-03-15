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Українка Джима виграла бронзу в спринті на Кубку світу з біатлону

Четвер, 15 березня 2018, 14:04

Українська спортсменка Юлія Джима зайняла 3 місце в жіночій спринтерській гонці в рамках восьмого етапу Кубка світу з біатлону, який проходить у Норвегії.

Про це свідчать офіційні результати на сайті Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

Відзначається, що Джима показала третій результат, відставши від переможця на 23.3 секунди.

 

Повідомляється, що золото дісталося Анастасії Кузьміній, яка подолала дистанцію за 19:44.0 хвилин, допустивши лише один промах. Другою стала представниця Білорусі Дарина Домрачова.

Крім того інші українки зайняли в гонці такі місця: 59 місце - Анастасія Меркушина, 65 місце - Валя Семеренко, 66 місце - Віта Семеренко і 81 місце - Ірина Варвинець.

Раніше повідомлялося, що Міністр молоді та спорту Ігор Жданов заявляє, що США, Канада і Чехія бойкотуватимуть етап Кубка світу в Росії, який пройде в кінці березня, і Україні також варто це зробити.

14 березня Міністр молоді та спорту Ігор Жданов своїм наказом заборонив українським спортсменам брати участь в змаганнях, що проходять в Росії.

Він заявив, що Збірна України з біатлону не братиме участь в етапі Кубка світу в російській Тюмені.

Українська правда
Теми: УкраїнаНорвегіяспорт
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