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Украинка Джима выиграла бронзу в спринте на Кубке мира по биатлону

Четверг, 15 марта 2018, 14:04

Украинская спортсменка Юлия Джима заняла 3 место в женской спринтерской гонке в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в Норвегии.

Об этом свидетельствуют официальные результаты на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Отмечается, что Джима показала третий результат, отстав от победителя на 23.3 секунды.

 

Сообщается, что золото досталось Анастасии Кузьминой, которая преодолела дистанцию за 19:44.0 минут, допустив только один промах. Второй стала представительница Беларуси Дарья Домрачева.

Кроме того другие украинки заняли в гонке такие места: 59 место - Анастасия Меркушина, 65 место - Валя Семеренко, 66 место - Вита Семеренко и 81 место - Ирина Варвинец.

Ранее сообщалось, что Министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявляет, что США, Канада и Чехия будут бойкотировать этап Кубка мира в России, который пройдет в конце марта, и Украине также стоит это сделать.

14 марта Министр молодежи и спорта Игорь Жданов своим приказом запретил украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, проходящих в России.

Он заявил, что Сборная Украины по биатлону не будет принимать участие в этапе Кубка мира в российской Тюмени.

Украинская правда
Темы: УкраинаНорвегияспорт
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