Апеляційний суд підтвердив заочне розслідування щодо Курченка

Апеляційний суд Києва відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргою захисту олігарха-втікача Сергія Курченка на ухвалу, що дозволила заочне розслідування щодо нього.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Вказаною ухвалою суду першої інстанції було задоволено клопотання заступника Генерального прокурора у кримінальному провадженні та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Курченка С.В.", – йдеться в повідомленні.

Як відомо, 7 березня Печерського райсуд Києва надав Генпрокуратурі дозвіл на заочне розслідування щодо Сергія Курченка.

Як відомо, у 2014 році МВС встановила схему незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів групою компаній Курченка, якого називають "гаманцем" сім'ї Віктора Януковича. Збитки держбюджету оцінюють в 7 мільярдів гривень.

У серпні 2015 Печерський райсуд Києва арештував нафтопродукти олігарха Сергія Курченка, які зберігаються на потужностях компанії "Укртранснафтопродукт".

Пізніше ГПУ оголосила підозру Курченку у справі розкрадання майна державного підприємства ПАТ "Укргазвидобування".

Повідомлялось, що через здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу збитки держави становили понад 1 млрд грн.

У травні 2016 суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно Сергія Курченка.

У січні 2017 року Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу Курченку у вигляді тримання під вартою.

У травні 2017 року прокуратура направила Сергію Курченку повідомлення про підозру у створенні злочинної організації та ухилення від сплати податків при реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів. Тоді зазначалось, що до злочинної організації були причетні 19 осіб.

В червні 2017 Генпрокуратура повідомила, що Сергію Курченку складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за 9 статтями Кримінального кодексу України.