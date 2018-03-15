Апеляційний суд підтвердив заочне розслідування щодо Курченка

Апеляційний суд Києва відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргою захисту олігарха-втікача Сергія Курченка на ухвалу, що дозволила заочне розслідування щодо нього.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Вказаною ухвалою суду першої інстанції було задоволено клопотання заступника Генерального прокурора у кримінальному провадженні та надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо Курченка С.В.", – йдеться в повідомленні.

Як відомо, 7 березня Печерського райсуд Києва надав Генпрокуратурі дозвіл на заочне розслідування щодо Сергія Курченка.

Як відомо, Курченко з лютого 2014 року перебуває за межами України, де переховується від слідства. Його оголошено у розшук.

Підозрюваному ухвалою слідчого судді обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Як відомо, засновник групи "СЄПЕК" Сергій Курченко зайнявся експортними поставками вугілля українського походження. Збут антрациту здійснюється переважно до Туреччини. Перші поставки почалися у квітні 2017 року, а набули системного характеру у травні-червні.

У червні головна військова прокуратура розпочала розслідування за фактом реалізації незаконно видобутого на окупованій території вугілля марки "антрацит" під керівництвом бізнесмена Сергія Курченка.

Більше про інтереси Курченка у вугільній галузі на окупованому Донбасі читайте у матеріалі ЕП "З нафти у вугілля. Курченко повертається".