Апелляционный суд подтвердил заочное расследование по Курченко

Апелляционный суд Киева отказал в открытии апелляционного производства по жалобе защиты беглого олигарха Сергея Курченко на решение, которое позволило заочное расследование в отношении него.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Указанным постановлениес суда первой инстанции было удовлетворено ходатайство заместителя Генерального прокурора в уголовном производстве и предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по Курченко С.В.", – говорится в сообщении.

Как известно, 7 марта Печерского райсуд Киева дал Генпрокуратуре разрешение на заочное расследование в отношении Сергея Курченко.

Как известно, в 2014 году МВД установила схему незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний Курченко, которого называют "кошельком" семьи Виктора Януковича. Убытки госбюджета оценивают в 7 миллиардов гривен.

В августе 2015 года Печерский райсуд Киева арестовал нефтепродукты олигарха Сергея Курченко, которые хранятся на мощностях компании "Укртранснафтопродукт".

Позже ГПУ объявила подозрение Курченко по делу хищения имущества государственного предприятия ПАО "Укргазвыдобування".

Сообщалось, что из-за совершения противоправных хозяйственных операций купли-продажи сжиженного газа убытки государства составили более 1 млрд грн.

В мае 2016 года суд по ходатайству старшего следователя Генпрокуратуры арестовал имущество Сергея Курченко.

В январе 2017 года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Курченко в виде содержания под стражей.

В мае 2017 года прокуратура направила Сергею Курченко сообщение о подозрении в создании преступной организации и уклонения от уплаты налогов при реализации 800 тысяч тонн нефтепродуктов. Тогда отмечалось, что к преступной организации были причастны 19 человек.

В июне 2017 Генпрокуратура сообщила, что Сергею Курченко составлено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовных преступлений по 9 статьям Уголовного кодекса Украины.