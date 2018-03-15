Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко подякував Гонтаревій: Тhe best banker

Четвер, 15 березня 2018, 15:51

Президент Петро Порошенко подякував екс-голові Національного банку Валерії Гонтаревій за "значні кроки у реформуванні банківського сектору".

Про це він сказав під час привітання нового голови НБУ Якова Смолія.  

"Вдячний Валерії Гонтаревій за професіоналізм і особисту відповідальність, за значні кроки у реформуванні банківського сектору", - сказав Порошенко.

Він додав, що на зустрічах у різних країнах йому часто говорили, що йому дуже пощастило, що він має такого "керівника НБУ, який претендує на те, щоб бути найкращим у Європі і світі".

"У найважчі часи ви (Гонтарева, – ред.) діяли відповідально і професійно", - сказав Порошенко.

Він додав, що за останні 4 роки Нацбанк був по-справжньому незалежним.

"Ні політики, ні парламент, ні уряд, ні президент жодного разу указуючим перстом не давав команди – чи то видавати рефінансування, прибрати банк чи залишати банк, встановлювати ставку тощо", - сказав Порошенко.

Він також назвав Гонтареву "рrobably the best banker in the world" (мабуть, найкращим банкіром у світі – ред.) і вручив їй великий букет квітів.

Порошенко також привітав новопризначеного голову НБУ Якова Смолія.

"Хочу привітати нового голову Національного банку Якова Смолія. Вибачайте, ми прийняли рішення чоловікам квіти не дарувати", - сказав Порошенко.

Він додав, що з цього приводу уже отримав вітання від іноземних країн-партнерів.

Порошенко також запевняє, що Смолія призначили без "жодних умов і передумов".

"Ніхто не виставляв жодних умов, передумов ні щодо кадрових, ні щодо професійних кроків. Бо незалежність НБУ для мене залишається абсолютно першим пріоритетом. Довіра і незалежність", - підсумував Порошенко.

Як відомо, 15 березня Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку, і призначила на цю посаду Якова Смолія.

Ірина Балачук, УП  

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоГонтарева
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
Усі новини...
Реклама: