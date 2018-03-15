Порошенко поблагодарил Гонтареву: Тhe best banker

Президент Петр Порошенко поблагодарил экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву за "значительные шаги в реформировании банковского сектора".

Об этом он сказал во время поздравления нового главы НБУ Якова Смолия.

"Благодарен Валерии Гонтарева за профессионализм и личную ответственность, за значительные шаги в реформировании банковского сектора", - сказал Порошенко.

Вдячний Валерії Гонтаревій за професіоналізм і особисту відповідальність, за значні кроки у реформуванні банківського сектору. — Петро Порошенко (@poroshenko) March 15, 2018

Он добавил, что на встречах в разных странах ему часто говорили о том, что ему очень повезло, что он имеет такого "руководителя НБУ, который претендует на то, чтобы быть лучшим в Европе и мире ".

"В самые тяжелые времена вы (Гонтарева, – ред.) действовали ответственно и профессионально", - сказал Порошенко.

Он добавил, что за последние 4 года Нацбанк был по-настоящему независимым.

"Ни политики, ни парламент, ни правительство, ни президент, ни разу не указывали перстом, не давали команды – выдавать рефинансирование, убрать банк – оставлять банк, устанавливать ставку и т.д.", - сказал Порошенко.

Он также назвал Гонтареву "рrobably the best banker in the world" (видимо, лучшим банкиром в мире – ред.) и вручил ей большой букет цветов.

Порошенко также поздравил нового председателя НБУ Якова Смолия.

"Хочу поздравить нового председателя Национального банка Якова Смолия. Извините, мы приняли решение мужчинам цветы не дарить", - сказал Порошенко.

Перед новим головою Національного банку України Яковом Смолієм стоять амбітні завдання з комплексної програми реформ банківського сектору. — Петро Порошенко (@poroshenko) March 15, 2018

Он добавил, что по этому поводу уже получил поздравления от иностранных государств-партнеров.

Порошенко также уверяет, что Смолия назначили без "всяких условий и предпосылок".

"Никто не выставлял никаких условий и предпосылок ни по кадровым, ни по профессиональным шагам. Потому что независимость НБУ для меня остается абсолютно первым приоритетом. Доверие и независимость", - подытожил Порошенко.

Как известно, 15 марта Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и на эту должность назначила Якова Смолия.