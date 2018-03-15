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У Нацбанку нарешті є голова

Четвер, 15 березня 2018, 13:43
У Нацбанку нарешті є голова

Верховна Рада призначила Якова Смолія головою Національного банку України.

Відповідну пропозицію №7501 підтримали 247 депутатів на засіданні 15 березня

До цього Смолій уже майже рік виконував обов’язки голови НБУ.

Профільний комітет підтримав його кандидатуру, бо вже працював зі Смолієм за відсутності Валерії Гонтаревої.

Смолій сказав, що він має план дій, – і закликав парламентарів ухвалити закони про кредитування й про валюту, які допоможуть стабілізувати Україну.

Яків Смолій
Яків Смолій

Олег Березюк заявив, що "Самопоміч" не буде підтримувати Смолія. "Це наш внесок в те, щоб люди знали, хто відповідальний за курс гривні", – сказав, зокрема, він.

Яків Васильович Смолій – уродженець західної України. Він був заступником голови Нацбанку.

Заради призначення голови Нацбанку Верховна Рада продовжила ранкове засідання.

При цьому ще два кадрових питання – про омбудсмена та голову Рахункової палати – з n-ної спроби залишили на вечірнє засідання парламенту.

А розгляд законопроекту №7547 щодо змін до Кримінального процесуального кодексу, які допоможуть вирішити правову колізію, не внесли ні в ранкове засідання, ні в вечірнє, хоча було кілька спроб.

Втім, спікер Андрій Парубій не полишає надії розглянути це питання 15 березня, коли вже набувають чинності сумнозвісні поправки, які суттєво позначаться на роботі слідчих і суддів.

Як відомо, Валерія Гонтарева 10 квітня 2017 року заявила, що з 10 травня йде з посади голови Нацбанку, але її відставку не задовольнили – і вона пішла у відпустку до затвердження її відставки.

Президент Петро Порошенко ще в січні 2018 року пропонував парламенту призначити Якова Смолія главою НБУ.

15 березня Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку.

Олена Рощенко, УП
Теми: НБУкадри
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