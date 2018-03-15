У Нацбанку нарешті є голова

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Четвер, 15 березня 2018, 14:43

Верховна Рада призначила Якова Смолія головою Національного банку України.

Відповідну пропозицію №7501 підтримали 247 депутатів на засіданні 15 березня

До цього Смолій уже майже рік виконував обов’язки голови НБУ.

Профільний комітет підтримав його кандидатуру, бо вже працював зі Смолієм за відсутності Валерії Гонтаревої.

Смолій сказав, що він має план дій, – і закликав парламентарів ухвалити закони про кредитування й про валюту, які допоможуть стабілізувати Україну.

Яків Смолій
Яків Смолій

Олег Березюк заявив, що "Самопоміч" не буде підтримувати Смолія. "Це наш внесок в те, щоб люди знали, хто відповідальний за курс гривні", – сказав, зокрема, він.

Яків Васильович Смолій – уродженець західної України. Він був заступником голови Нацбанку.

Олена Рощенко, УП
Теми: НБУ кадри
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