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Депутати Івченко та Гончаренко побилися через "правки Лозового"

П'ятниця, 16 березня 2018, 09:12

У студії "5 каналу" побилися депутати Вадим Івченко та Олексій Гончаренко під час обговорення "правок Лозового" в законопроекті кримінального судочинства.

Про це у Facebook написав секретар комітету Верховної Ради з питань правової діяльності, нардеп Антон Геращенко.

"Через правки Лозового пролилася перша кров... Тільки що, в студії 5 каналу, сталося зіткнення між народними депутатами Вадимом Івченко та Олексієм Гончаренко", - написав він.

Геращенко додав, що конфлікт стався через закон про скасування правок Лозового.

За його словами, сварка між депутатами почалася в студії і продовжилася в коридорі.

Геращенко зазначив, що він викликав поліцію для оформлення протоколу.

У відео, опублікованому ним, видно, як Івченко схопив Гончаренка за голову, а той, у свою чергу відштовхувався від нього. Суперечка між ними супроводжувалася нецензурною лайкою.

Самі депутати поки не коментували інцидент.

"Українська правда" звернулася до них за коментарями. 

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада провалила голосування законопроекту зі змінами до кримінального судочинства, що скасовують дію "поправок Лозового".

3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Після цього низка депутатів і юристів заявили, що до прийнятого закону нардеп-"радикал" Андрій Лозовой вніс шкідливу поправку, яка дозволить уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів.

Читайте також: Поправка Лозового-Князевича. Луценко "в шоці", Аваков атакує Порошенка

Українська правда

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Теми: курйозбійка
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