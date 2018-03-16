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Депутаты Ивченко и Гончаренко подрались из-за "правок Лозового"

Пятница, 16 марта 2018, 09:12

В студии "5 канала" подрались депутаты Вадим Ивченко и Алексей Гончаренко при обсуждении правок "Лозового" в законопроекте уголовного судопроизводства.

Об этом в Facebook написал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам правовой деятельности, нардеп  Антон Геращенко.

"Из-за правок Лозового пролилась первая кровь… Только что, в студии 5 канала, произошло столкновение между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко", - написал он.

Геращенко добавил, что конфликт произошел из-за закона об отмене правок Лозового.

По его словам, ссора между депутатами  начался в студии и продолжилась в коридоре.

Геращенко отметил, что он вызвал полицию для оформления протокола.

На видео, опубликованном им, видно, как ивченко схватил Гончаренко за голову, тот, в свою очередь отталкивался от него. Перебранка между ними сопровождалась нецензурной бранью.

Сами депутаты пока не комментировали инцидент.

"Украинская правда" обратилась к ним за комментариями.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада провалила голосование законопроекта с изменениями к уголовному судопроизводству, отменяющие действие "поправок Лозового".

3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу.

После этого ряд депутатов и юристов заявили, что в принятый закон нардеп-"радикал" Андрей Лозовой внес вредную поправку, которая позволит избежать наказания бывшим членам Партии регионов.

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Украинская правда
Темы: курьездрака
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