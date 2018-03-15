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Рада провалила скасування "правок Лозового"

Четвер, 15 березня 2018, 17:28
Рада провалила скасування правок Лозового

Верховна рада відхила законопроект зі змінами до кримінального судочинства, що скасовують дію "правок Лозового".

Відповідний законопроект №7547 не набрав необхідних 226 голосів.

Спікер ВР Андрій Парубій ставив на голосування прийняття закону за основу.

Проте він набрав 214 голосів. При цьому 15 нардепів з фракції "Радикальної партії" проголосувала проти.

 

Двічі нардепи намагалися повернутися до голосування, але необхідних 226 голосів не було.

Представляючи законопроект, нардеп Тетяна Острікова заявила: "Закон 7547 виправляє недоліки ухвалених змін до КПК. Ці зміни були ухвалені фракціями коаліції. Вони вже сьогодні можуть вступити в силу і призвести до колапсу судової і правоохоронної системи", - сказала вона.

За її словами, якщо не прийняти ці зміни, то відбудеться "затягування розумних строків досудового розслідування і надмірного перевантаження слідчих і судів".

"Цей законопроект (7547 – ред.) виправляє недоліки щодо трьох основних позицій. А саме: як ви знаєте, відсьогодні слідчі повинні звертатися з клопотаннями про надання дозволу на обшук, арешт майна і про призначення експертизи до суду не за місцем знаходження свого органу досудового розслідування, а до суду в обласний центр", - сказала вона.

"Так само відсьогодні всі експертизи в усіх кримінальних провадженнях будуть призначатися не постановою слідчого, не за зверненням захисника, а слідчий повинен буде звертатися до слідчого суді", - додала Острікова.

"Наступною зміною, яку ми пропонуємо, вилучити з тексту КПК положення, які роблять можливим оскарження повідомлення про підозру. Адже, перенесення цієї стадії на таку ранню стадію фактично означає розгляд справи по суті і суперечить засадам кримінального судочинства", - розповіла нардеп.

Як відомо, генеральний прокурор Юрій Луценко на засіданні парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя заявив, що виправлений Кримінально-процесуальний кодекс, який набирає чинності 15 березня, створює кризову ситуацію в правоохоронній системі України.

За його словами, поправки до КПК, внесені Верховною Радою, створюють три істотні проблеми для правоохоронних органів:

- вводять можливість оскарження підозри;

- роблять необхідним отримувати судові дозволи на проведення всіх експертиз;

- різко обмежують терміни проваджень.

14 березня профільний комітет Верховної Ради ухвалив рішення, що зможе обмежити дію виправленого Кримінально-процесуального кодексу, який набирає чинності 15 березня.

13 березня Верховна Рада відклала на невизначений термін розгляд законопроекту 7547, що може відмінити скандальні поправки нардепа Андрія Лозового в КПК.

Поправки Лозового зменшують строки слідства з років до місяців, що, на думку їх противників, дозволить уникнути покарання корупціонерам і колишнім членам Партії регіонів. Адже значно збільшиться кількість відмов у початку розслідування, оскільки правоохоронці не братимуть на себе відповідальність розслідувати злочини так швидко.

Крім того, в новому КПК є інші зміни, які по всій країні завалять суди клопотаннями з боку слідчих органів, змушених звертатися за додатковими дозволами для проведення експертиз. А це в свою чергу значно ускладнить роботу слідчих, принесе колосальний матеріальний збиток і позбавить маневреності оперативників і слідчих.

3 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

Після цього низка депутатів і юристів заявили, що до прийнятого закону нардеп-"радикал" Андрій Лозовой вніс шкідливу поправку, яка дозволить уникнути покарання колишнім членам Партії регіонів.

Читайте також: Поправка Лозового-Князевича. Луценко "в шоці", Аваков атакує Порошенка

Українська правда

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Теми: Верховна РадаРадикальна партіязаконодавство
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