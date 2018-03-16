Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Раді готують запобіжні заходи для нардепів зі зброєю

П'ятниця, 16 березня 2018, 13:18

У Верховній Раді підготовлено законопроект про посилення заходів безпеки в парламенті та недопущення на роботу депутатів зі зброєю.

Про це у коментарі "Укрінформу" повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань регламенту та організації роботи парламенту Володимир Арешонков.

"Єдиний механізм уникнення випадків, коли народні депутати проходять зі зброєю до зали засідань парламенту, - це внесення змін до регламенту", - сказав він.

За словами Арешонкова, у п'ятницю вранці це питання обговорювалось з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. Той сказав, що апарат ВР уже підготовив відповідний законопроект, який якнайшвидше буде доопрацьований на засіданні комітету.

Нардеп припускає, що розгляд нового законопроекту в парламенті можливий до літа цього року.

За його словами, проект закону передбачає зміну правил перевірки народних депутатів, зокрема під час проходження через металошукач.

"Ми хочемо змінити правила перевірки народних депутатів, які входять. Якщо під час проходження через металодетектор будуть виявлені металеві речі, народний депутат матиме їх відразу ж здати. Тобто у нас є можливість покласти їх до спеціальних шаф у вигляді сейфів і, відповідно, всередину парламенту вже заходити без жодних предметів, які можуть бути вибухонебезпечними, або зброї", - уточнив перший заступник голови профільного комітету.

Він розповів, що водночас парламентарії вбачають необхідність у посиленні охорони й службових приміщень ВР, а також убезпечення балконів у залі засідань.

"Адже, наприклад, масивна люстра у залі засідань ВР у випадку можливих диверсій при падінні зі стелі може накрити дві третини зали", - зазначив Арешонков.

За його словами, також розглядається питання щодо закриття склом балконів у сесійній залі, щоб важки камери репортерів не падали на голови депутатів.

Також, каже нардеп, у Раді розглядають можливість створення в кулуарах спеціальних зон для спілкування народних депутатів і представників ЗМІ.

"Апарат ВР наразі працює над розробкою законодавчого акту, за яким можна буде зробити в парламенті так звані "зони для ЗМІ", щоб створити для журналістів умови, де б вони могли спілкуватись спокійно з депутатами, а не ловити їх у коридорах. Але це в жодному випадку не огороджені резервації", - зазначив він.

Як повідомлялось, 15 березня народного депутата Надію Савченко вивели з сесійної зал Ради нібито через загрозу з її боку.

За інформацією співрозмовників "Української правди", Савченко занесла в зал три гранати і пістолет. Цю інформацію УП підтвердили співрозмовники в двох фракціях коаліції

За даними УП, гранати виявила охорона на вході і повідомила охороні спікера Андрія Парубія. Той запросив Савченко на розмову до свого кабінету. Пізніше вони удвох зайшли до сесійної зали.

При цьому співробітники державної охорони не знають, чи мала Савченко при собі зброю, оскільки згідно законодавства не мають права оглядати речі нардепів.

Теми: Верховна Радазброязаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Верховна Рада
Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"
Нардепка Плачкова склала мандат: у Раді новий "рекорд"
Депутати змінили процедуру банкрутства на час воєнного стану
Останні новини
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
Усі новини...
Реклама: