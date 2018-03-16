У Раді готують запобіжні заходи для нардепів зі зброєю

У Верховній Раді підготовлено законопроект про посилення заходів безпеки в парламенті та недопущення на роботу депутатів зі зброєю.

Про це у коментарі "Укрінформу" повідомив перший заступник голови комітету ВР з питань регламенту та організації роботи парламенту Володимир Арешонков.

"Єдиний механізм уникнення випадків, коли народні депутати проходять зі зброєю до зали засідань парламенту, - це внесення змін до регламенту", - сказав він.

За словами Арешонкова, у п'ятницю вранці це питання обговорювалось з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. Той сказав, що апарат ВР уже підготовив відповідний законопроект, який якнайшвидше буде доопрацьований на засіданні комітету.

Нардеп припускає, що розгляд нового законопроекту в парламенті можливий до літа цього року.

За його словами, проект закону передбачає зміну правил перевірки народних депутатів, зокрема під час проходження через металошукач.

"Ми хочемо змінити правила перевірки народних депутатів, які входять. Якщо під час проходження через металодетектор будуть виявлені металеві речі, народний депутат матиме їх відразу ж здати. Тобто у нас є можливість покласти їх до спеціальних шаф у вигляді сейфів і, відповідно, всередину парламенту вже заходити без жодних предметів, які можуть бути вибухонебезпечними, або зброї", - уточнив перший заступник голови профільного комітету.

Він розповів, що водночас парламентарії вбачають необхідність у посиленні охорони й службових приміщень ВР, а також убезпечення балконів у залі засідань.

"Адже, наприклад, масивна люстра у залі засідань ВР у випадку можливих диверсій при падінні зі стелі може накрити дві третини зали", - зазначив Арешонков.

За його словами, також розглядається питання щодо закриття склом балконів у сесійній залі, щоб важки камери репортерів не падали на голови депутатів.

Також, каже нардеп, у Раді розглядають можливість створення в кулуарах спеціальних зон для спілкування народних депутатів і представників ЗМІ.

"Апарат ВР наразі працює над розробкою законодавчого акту, за яким можна буде зробити в парламенті так звані "зони для ЗМІ", щоб створити для журналістів умови, де б вони могли спілкуватись спокійно з депутатами, а не ловити їх у коридорах. Але це в жодному випадку не огороджені резервації", - зазначив він.

Як повідомлялось, 15 березня народного депутата Надію Савченко вивели з сесійної зал Ради нібито через загрозу з її боку.

За інформацією співрозмовників "Української правди", Савченко занесла в зал три гранати і пістолет. Цю інформацію УП підтвердили співрозмовники в двох фракціях коаліції

За даними УП, гранати виявила охорона на вході і повідомила охороні спікера Андрія Парубія. Той запросив Савченко на розмову до свого кабінету. Пізніше вони удвох зайшли до сесійної зали.

При цьому співробітники державної охорони не знають, чи мала Савченко при собі зброю, оскільки згідно законодавства не мають права оглядати речі нардепів.