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Держохорона пояснює, що шукати у Савченко зброю не має права

Четвер, 15 березня 2018, 17:11

Співробітники державної охорони не знають, чи мала народний депутат Надія Савченко при собі зброю, оскільки згідно законодавства не мають права оглядати речі нардепів.

Це пояснила у коментарі "Українській правді" речниця Управління державної охорони України Дарина Басиста.

"Військовослужбовці Державного управління охорони не мали жодної інформації стосовно вмісту сумки народного депутата Савченко. Ми діємо виключно в межах законодавства України і відповідно до закону про статус народного депутата народні обранці мають депутатську недоторканність. Тож огляд, обшук, затримання чи огляд їх особистих речей не допускається", – зазначила вона.

Як повідомлялось, 15 березня Надію Савченко вивели з сесійної зал Ради нібито через загрозу з її боку.

За інформацією співрозмовників "Української правди", Савченко занесла в зал три гранати і пістолет. Цю інформацію УП підтвердили співрозмовники в двох фракціях коаліції

За даними УП, гранати виявила охорона на вході і повідомила охороні спікера Андрія Парубія. Той запросив Савченко на розмову до свого кабінету. Пізніше вони удвох зайшли до сесійної зали.

Сама Савченко на запитання журналістів про зброю відповіла ухильно.

"Ви любите Рея Бредбері? Хтось читав? А Річарда Баха? Не читали. А Тараса Григоровича Шевченка? Добре, читайте далі літературу, це корисно", - туманно відповіла нардеп.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко НадіяВерховна Раданедоторканність
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