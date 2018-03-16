В Раде готовят меры пресечения для нардепов с оружием

В Верховной Раде подготовлен законопроект об усилении мер безопасности в парламенте и недопуске на работу депутатов с оружием.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам регламента и организации работы парламента Владимир Арешонков.

"Единственный механизм избежания случаев, когда народные депутаты проходят с оружием в зал заседаний парламента, - это внесение изменений в регламент", - сказал он.

По словам Арешонкова, в пятницу утром этот вопрос обсуждался с председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Тот сказал, что аппарат ВР уже подготовил соответствующий законопроект, который очень скоро будет доработан на заседании комитета.

Нардеп предполагает, что рассмотрение нового законопроекта в парламенте возможно к лету этого года.

По его словам, проект закона предусматривает изменение правил проверки народных депутатов, в частности при прохождении через металлоискатель.

"Мы хотим изменить правила проверки народных депутатов, которые входят. Если при прохождении через металлодетектор будут выявлены металлические предметы, народный депутат должен будет их сразу же сдать. То есть у нас есть возможность положить их в специальные шкафы в виде сейфов и, соответственно, внутрь парламента уже заходить без предметов, которые могут быть взрывоопасными, или оружия", - уточнил первый заместитель председателя профильного комитета.

Он рассказал, что одновременно парламентарии видят необходимость в усилении охраны и служебных помещений ВР, а также подстраховки балконов в зале заседаний.

"Ведь, например, массивная люстра в зале заседаний ВР в случае возможных диверсий при падении с потолка может накрыть две трети зала", - отметил Арешонков.

По его словам, также рассматривается вопрос о застеклении балконов в сессионном зале, чтобы тяжелые камеры репортеров не падали на головы депутатов.

Также, говорит нардеп, в Раде рассматривают возможность создания в кулуарах специальных зон для общения народных депутатов и представителей СМИ.

"Аппарат ВР сейчас работает над разработкой законодательного акта, по которому можно будет сделать в парламенте так называемые зоны для СМИ, чтобы создать для журналистов условия, где бы они могли общаться спокойно с депутатами, а не ловить их в коридорах. Но это ни в коем случае огражденные резервации", - отметил он.

Как сообщалось, 15 марта народного депутата Надежду Савченко вывели из сессионного зала Рады якобы из-за угрозы с ее стороны.



По информации собеседников "Украинской правды", Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. Эту информацию УП подтвердили собеседники в двух фракциях коалиции.



По данным УП, гранаты обнаружила охрана на входе и сообщила охране спикера Андрея Парубия. Тот пригласил Савченко на беседу в свой кабинет. Позже они вдвоем зашли в сессионный зал.

При этом сотрудники государственной охраны не знают, имела ли Савченко при себе оружие, поскольку согласно законодательству не имеют права осматривать вещи нардепов.