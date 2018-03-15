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Савченко вивели з сесійної зали, джерела кажуть: через гранати в сумці

Четвер, 15 березня 2018, 14:51
Савченко вивели з сесійної зали, джерела кажуть: через гранати в сумці

Із народним депутатом Надією Савченко у сесійній залі Верховної Ради стався інцидент, в якому може бути задіяна зброя.

Це підтверджують джерела.

Представник президента у парламенті Ірина Луценко заявляє, що у четвер Савченко вивели з Ради через погрозу з її боку. Про це пишуть "Українські новини".

"Савченко вивели із залу, була ситуація, яка мала певні загрози для оточення. Надію Савченко попросили вийти із залу", - сказала вона.

При цьому на уточнююче запитання журналістів, у чому саме полягала загроза, Луценко не відповіла.

Повідомляється, що коли Савченко зайняла своє робоче місце в залі й почала слухати виступи депутатів, до неї підійшли кілька депутатів від фракції "Народний фронт", зокрема Андрій Тетерук і Андрій Левус.

Після нетривалої розмови Савченко в супроводі депутатів залишила будівлю парламенту.

За інформацією співрозмовників "Української правди", Савченко занесла в зал три гранати і пістолет. Цю інформацію УП підтвердили співрозмовники в двох фракціях коаліції. Саме вони її і вивели з зали. Охоронці не мали права перевірити депутата.

Пізніше стало відомо, що гранати виявила охорона на вході і повідомила охороні спікера Андрія Парубія. Той пішов у кулуари шукати Савченко, щоб вона не зробила нічого дурного. Депутати її перестріли і відвели на розмову до кабінету голови ВР.

За інформацією джерел УП, Савченко погодилась віддати боєприпаси за умови, що інцидент не отримає публічного поширення.

Прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко у коментарі "Українській правді" назвала цю інформацію "чиїмись шаленими фантазіями".

"Я не знаю, хто вам таке сказав, вибачте, я таке навіть коментувати не збираюсь. Чиїсь шалені фантазії!" – заявила вона.

 

Як відомо, у четвер генпрокурор Юрій Луценко заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

Згодом генпрокурор вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.

Після цього Савченко закликала українців до військового перевороту.

Українська правда

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Теми: Савченко Надіянадзвичайна подіяскандалВерховна Рада
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