Савченко вивели з сесійної зали, джерела кажуть: через гранати в сумці

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Четвер, 15 березня 2018, 15:51

Із народним депутатом Надією Савченко у сесійній залі Верховної Ради стався інцидент, в якому може бути задіяна зброя.

Це підтверджують джерела.

Представник президента у парламенті Ірина Луценко заявляє, що у четвер Савченко вивели з Ради через погрозу з її боку. Про це пишуть "Українські новини".

"Савченко вивели із залу, була ситуація, яка мала певні загрози для оточення. Надію Савченко попросили вийти із залу", - сказала вона.

При цьому на уточнююче запитання журналістів, у чому саме полягала загроза, Луценко не відповіла.

Повідомляється, що коли Савченко зайняла своє робоче місце в залі й почала слухати виступи депутатів, до неї підійшли кілька депутатів від фракції "Народний фронт", зокрема Андрій Тетерук і Андрій Левус.

Після нетривалої розмови Савченко в супроводі депутатів залишила будівлю парламенту.

За інформацією співрозмовників "Української правди", Савченко занесла в зал три гранати і пістолет. Цю інформацію УП підтвердили співрозмовники в двох фракціях коаліції. Саме вони її і вивели з залу. Охоронці не мали права перевірити депутата.

За інформацією джерел УП, Савченко погодилась віддати боєприпаси за умови, що інцидент не отримає публічного поширення.

Прес-секретар Савченко Тетяна Проторченко у коментарі "Українській правді" назвала цю інформацію "чиїмись шаленими фантазіями".

"Я не знаю, хто вам таке сказав, вибачте, я таке навіть коментувати не збираюсь. Чиїсь шалені фантазії!" – заявила вона.

Доповнюється...

Українська правда
Теми: Савченко надзвичайна подія скандал Верховна Рада
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