Климкин выступил за минимизацию экономических отношений с РФ

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Пятница, 16 марта 2018, 15:25

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина должна минимизировать торгово-экономические отношения с Россией.

Об этом он сказал журналистам в пятницу, 16 марта, передает "Интерфакс-Украина".

"В общем смысле экономическое сотрудничество со страной-агрессором должно быть минимизировано", - сказал он.

По словам министра иностранных дел, невозможно говорить об эффективном экономическом сотрудничестве со страной-агрессором, которая нарушила свои обязательства по договору о зоне свободной торговли и блокирует украинские товары и транзит.

Климкин добавил, что сейчас Украина также проводит анализ договоров, в том числе, о пенсионном обеспечении или взаимном признании дипломов, чтобы украинцы и в дальнейшем могли бы ими пользоваться.

"Договор (о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ - ред.) нарушался Россией еще до 2014 года... Россия последовательно этот договор нарушала", - заявил он.

Климкин  добавил, что этот договор в его нынешнем виде не работает и является просто насмешкой.

Ранее Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Российской Федерацией.

Также премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров готов одобрить решение о расторжении программы экономического сотрудничества с РФ.

Украинская правда
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