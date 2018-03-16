Командувач Об'єднаних сил вчився у Москві і має меч від королеви Британії

Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв все своє життя був пов’язаний виключно з армією.

Про це йдеться у статті Української правди "Головний по Донбасу. Що відомо про нового командувача Об'єднаних сил Наєва".

Він народився у Могильов-Подільському на Вінничині. У 1991-му році закінчив Московське вище загальновійськове командне училище.

Наєв служив командиром мотострілецького взводу у Німеччині у 1991-1993 роках, перебував у розпорядженні командувача Далекосхідного військового округу в Росії.

З травня 1993 року служить у Збройних Силах України. В 90-х і на початку "нульових" служив на різних посадах у Західному та Південному оперативних командуваннях.

У 2006-2007 роках був слухачем факультету підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня Національної академії оборони України. Як кращий випускник нагороджений відзнакою – Мечем Королеви Великої Британії, яку отримав з рук посла цієї держави в Україні.

Як відомо, президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем об'єднаних сил.