Командувач Об'єднаних сил вчився у Москві і має меч від королеви Британії
Командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв все своє життя був пов’язаний виключно з армією.
Про це йдеться у статті Української правди "Головний по Донбасу. Що відомо про нового командувача Об'єднаних сил Наєва".
Він народився у Могильов-Подільському на Вінничині. У 1991-му році закінчив Московське вище загальновійськове командне училище.
Наєв служив командиром мотострілецького взводу у Німеччині у 1991-1993 роках, перебував у розпорядженні командувача Далекосхідного військового округу в Росії.
З травня 1993 року служить у Збройних Силах України. В 90-х і на початку "нульових" служив на різних посадах у Західному та Південному оперативних командуваннях.
У 2006-2007 роках був слухачем факультету підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня Національної академії оборони України. Як кращий випускник нагороджений відзнакою – Мечем Королеви Великої Британії, яку отримав з рук посла цієї держави в Україні.
Як відомо, президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем об'єднаних сил.