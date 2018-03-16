Командующий Объединенных сил учился в Москве и имеет меч от королевы Великобритании

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Пятница, 16 марта 2018, 22:30

Командующий Объединенных сил Сергей Наев всю свою жизнь был связан исключительно с армией.

Об этом говорится в статье Украинской правды "Главный по Донбассу. Что известно о новом командующем Объединенных сил Наеве".

Он родился в Могилев-Подольском на Винничине. В 1991 году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

Наев служил командиром мотострелкового взвода в Германии в 1991-1993 годах, находился в распоряжении командующего Дальневосточного военного округа в России.

С мая 1993 года служит в Вооруженных Силах Украины. В 90-х и в начале "нулевых" служил на различных должностях в Западном и Южном оперативных командованиях.

В 2006-2007 годах был слушателем факультета подготовки специалистов оперативно-стратегического уровня Национальной академии обороны Украины. Как лучший выпускник награжден отличием - Мечом Королевы Великобритании, которое получил из рук посла этого государства в Украине.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил.

Украинская правда
Темы: Наев Объединенные силы на Донбассе
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