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На Волині через сніг знеструмлено 19 н.п. - ДСНС

Субота, 17 березня 2018, 07:49

Через ускладнення погодних умов у Волинській області сталося знеструмлення 19 населених пунктів.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. 

З 20:00 16 березня розпочато роботу Штабу з ліквідації наслідків з надзвичайної ситуації у Державному агентстві автомобільних доріг України.

За даними Укравтодору, станом на 8:00 17 березня проїзд дорогами державного значення та на перевальних ділянках доріг забезпечено.

З 6:30 17 березня  обмежено в’їзд великогабаритних транспортних засобів до Києва.

"17 березня - сніг у Волинській, Рівненській, Житомирській, Сумській, невеликий сніг у Київській, Чернігівській. Вінницькій, Хмельницькій областях. У центральних, західних східних та південних областях невеликий дощ. Покриття на автодорогах у більшості областей мокре, в областях, де йде сніг - засніжене", - зазначили в Укравтодорі. 

На перевальних ділянках доріг - дощ, на Ужоцькому та Вишківському перевалах без опадів, температура від 0° до +4, покриття доріг мокре.

Українська правда
Теми: погодаДСНСУкравтодор
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