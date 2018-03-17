На Волыни из-за снега обесточены 19 н.п. - ГосЧС

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Суббота, 17 марта 2018, 08:49

В связи с осложнением погодных условий в Волынской области обесточены 19 населенных пунктов.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

С 20:00 16 марта начал работу штаб по ликвидации последствий по чрезвычайной ситуации в Госагентстве автомобильных дорог Украины.

По данным Укравтодора, по состоянию на 8:00 17 марта проезд по дорогам госзначения и на перевальных участках дорог обеспечен.

С 6:30 17 марта ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев.

"17 марта - снег в Волынской, Ровенской, Житомирской, Сумской, небольшой снег в Киевской, Черниговской. Винницкой, Хмельницкой областях. В центральных, западных восточных и южных областях небольшой дождь. Покрытие на автодорогах в большинстве областей мокрое, в областях, где идет снег - заснеженное", - отметили в Укравтодоре.

На перевальных участках дорог - дождь, на Ужоцком и Вышковском перевалах без осадков, температура от 0° до + 4, покрытие дорог мокрое.

Украинская правда
Темы: погода ГСЧС Укравтодор
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