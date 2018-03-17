Справа Скрипаля: Росія викликала до МЗС британського посла

Росія викликала до Міністерства закордонних справ посла Великобританії Лорі Брістоу.

Про це 17 березня повідомляє РІА "Новости" з посиланням на інформацію МЗС РФ.

"Британський посол викликаний до МЗС", - заявили у російському зовнішньополітичному відомстві.

Інших деталей в МЗС не повідомили.

Як зазначає ТАСС, очікується, що до відома Брістоу будуть доведені відповідні заходи у зв'язку з висилкою російських дипломатів через звинувачення в отруєнні екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Як відомо, 14 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей заявила, що з країни вишлють 23 російських дипломатів, оскільки уряд вважає РФ відповідальною за отруєння екс-шпигуна РФ, офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

У посольстві РФ в свою чергу назвали таке рішення "ворожим кроком, абсолютно неприйнятним, необгрунтованим і недалекоглядним".

12 березня Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Скрипаля та його доньки.

США, Велика Британія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій вони звинуватили Росію в отруєнні екс-шпигуна та його доньки.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для отруєння Скрипаля та його доньки було використано одну з найбільш токсичних речовин у світі.

Росіян знайшли непритомними у центрі м.Солсбері 4 березня. Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте в матеріалах "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля" та "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".