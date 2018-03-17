Дело Скрипаля: Россия вызвала в МИД британского посла

Россия вызвала в Министерство иностранных дел посла Великобритании Лори Бристоу.

Об этом 17 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию МИД РФ.

"Британский посол вызван в МИД", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Других деталей в МИД не сообщили.

Как отмечает ТАСС, ожидается, что до сведения Бристоу будут доведены соответствующие меры в связи с высылкой российских дипломатов из-за обвинений в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как известно, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что из страны вышлют 23 российских дипломатов, т.к. правительство считает РФ ответственной за отравления экс-шпиона РФ, офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.



В посольстве РФ в свою очередь назвали такое решение "враждебным шагом, абсолютно неприемлемым, необоснованным и недальновидным".

12 марта Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Скрипаля и его дочери.

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором они обвинили Россию в отравлении экс-шпиона и его дочери.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для отравления Скрипаля и его дочери использовали одно из самых токсичных веществ в мире.

Отравленных россиян нашли без сознания в центре г.Солсбери 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.



Подробнее об отравлении бывшего российского шпиона читайте в материалах "История Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля" и "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".