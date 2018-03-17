Трамп та Кім Чен Ин можуть зустрітися наприкінці травня

Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина може відбутися наприкінці травня.

Свій намір провести зустріч Трамп підтвердив під час розмови з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, пише Reuters.

У заяві Білого дому повідомляється, що Трамп і Мун Чже Ін обговорювали підготовку до майбутніх переговорів з Північною Кореєю і відзначили, що "конкретні дії" є ключем до досягнення денуклеаризації Корейського півострова.

"Обидва лідери висловили обережний оптимізм у зв'язку з останніми подіями і підкреслили, що Північній Кореї буде доступно світле майбутнє, якщо вона обере правильний шлях", - заявили у Білому домі.

Як відомо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин запропонував президенту США провести спільну зустріч, Дональд Трамп відповів, що приймає цю пропозицію.

Ймовірно, зустріч може відбутися до кінця травня, однак у Білому домі заявили, що зустріч не відбудеться, якщо Пхеньян не вдасться до "конкретних дій".

Також Трамп заявив, що заплановані переговори з КНДР можуть завершитися провалом або привести до "найбільшої угоди", яка дозволить знизити напруженість через ядерну програму Пхеньяна.

Досі жоден з діючих президентів США жодного разу не брав участі в переговорах з жодним із лідерів Північної Кореї.

Протягом останніх десятиліть КНДР перебуває у міжнародній ізоляції через порушення прав людини, а також спроби отримати ядерну зброю і засоби її доставки в порушення міжнародного законодавства.