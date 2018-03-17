Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп та Кім Чен Ин можуть зустрітися наприкінці травня

Субота, 17 березня 2018, 08:56

Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина може відбутися наприкінці травня.

Свій намір провести зустріч Трамп підтвердив під час розмови з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном, пише Reuters.

У заяві Білого дому повідомляється, що Трамп і Мун Чже Ін обговорювали підготовку до майбутніх переговорів з Північною Кореєю і відзначили, що "конкретні дії" є ключем до досягнення денуклеаризації Корейського півострова.

"Обидва лідери висловили обережний оптимізм у зв'язку з останніми подіями і підкреслили, що Північній Кореї буде доступно світле майбутнє, якщо вона обере правильний шлях", - заявили у Білому домі.

Як відомо, раніше лідер КНДР Кім Чен Ин запропонував президенту США провести спільну зустріч, Дональд Трамп відповів, що приймає цю пропозицію.

Ймовірно, зустріч може відбутися до кінця травня, однак у Білому домі заявили, що зустріч не відбудеться, якщо Пхеньян не вдасться до "конкретних дій".

Також Трамп заявив, що заплановані переговори з КНДР можуть завершитися провалом або привести до "найбільшої угоди", яка дозволить знизити напруженість через ядерну програму Пхеньяна.

Досі жоден з діючих президентів США жодного разу не брав участі в переговорах з жодним із лідерів Північної Кореї.

Протягом останніх десятиліть КНДР перебуває у міжнародній ізоляції через порушення прав людини, а також спроби отримати ядерну зброю і засоби її доставки в порушення міжнародного законодавства.

Теми: СШАПівнічна Корея
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
США
Киргизстан продає Росії техніку для війни проти України, США готують санкції – WP
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Росія продовжує отримувати рекордні прибутки від експорту зерна – Держдеп
Останні новини
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
Усі новини...
Реклама: