Трамп: переговори з КНДР можуть привести до "найбільшої угоди для миру"

Президент США Дональд Трамп заявив, що заплановані переговори з Північною Кореєю можуть закінчитися провалом або привести до "найбільшої угоди", яка дозволить знизити напруженість через ядерну програму Пхеньяна.

Про це пише BBC.

"Я можу швидко піти або ми можемо сісти і укласти найбільшу угоду для миру", - сказав Трамп, виступаючи на мітингу в суботу.

За словами Трампа, він вірить в те, що Північна Корея хоче миру і не буде запускати балістичні ракети, поки йдуть переговори.

North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment!