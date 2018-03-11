Трамп: переговори з КНДР можуть привести до "найбільшої угоди для миру"

Президент США Дональд Трамп заявив, що заплановані переговори з Північною Кореєю можуть закінчитися провалом або привести до "найбільшої угоди", яка дозволить знизити напруженість через ядерну програму Пхеньяна.

Про це пише BBC.

"Я можу швидко піти або ми можемо сісти і укласти найбільшу угоду для миру", - сказав Трамп, виступаючи на мітингу в суботу.

За словами Трампа, він вірить в те, що Північна Корея хоче миру і не буде запускати балістичні ракети, поки йдуть переговори.

North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 10, 2018

"Я думаю, ми показали величезну силу. Я думаю, це теж важливо", - додав він.

На цьому тижні північнокорейський лідер Кім Чен Ин запропонував президенту США провести спільну зустріч, Дональд Трамп відповів, що приймає цю пропозицію.

Зустрітися Трамп і Кім можуть до кінця травня, хоча держсекретар США Рекс Тіллерсон вже попередив, що підготовка переговорів може зайняти невизначений час. У Білому домі також заявили, що зустріч не відбудеться, якщо Пхеньян не вдасться до "конкретних дій".

Північна Корея протягом останніх десятиліть перебуває в міжнародній ізоляції через порушення прав людини, а також спроб отримати ядерну зброю і засобами її доставки в порушення міжнародного законодавства.

Досі жоден з діючих президентів США жодного разу не брав участі в переговорах ні з ким із лідерів Північної Кореї, так що майбутня зустріч буде означати колосальний тектонічний зсув у світі дипломатії.

Раніше президент Південної Кореї Мун Чже Ін 5 березня відправив команду спеціальних посланників, в тому числі главу розвідки Сеула, в КНДР, щоб просунути вперед переговори між Вашингтоном і Пхеньяном з питання денуклеаризації Корейського півострова.

За результатами переговорів Південна Корея повідомила, що КНДР погодилася ввести мораторій на ядерні та ракетні випробування, якщо США сядуть за стіл переговорів.

Після цього Трамп заявив про "можливий прогрес" в переговорах з КНДР.