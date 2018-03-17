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Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в конце мая

Суббота, 17 марта 2018, 08:56

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ын может состояться в конце мая.

Свое намерение провести встречу Трамп подтвердил в ходе разговора с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином, пишет Reuters.

В заявлении Белого дома сообщается, что Трамп и Мун Чже Ин обсуждали подготовку к предстоящим переговорам с Северной Кореей и отметили, что "конкретные действия" являются ключом к достижению денуклеаризации Корейского полуострова. 

"Оба лидера выразили осторожный оптимизм в связи с последними событиями и подчеркнули, что для Северной Кореи будет доступно светлое будущее, если она выберет правильный путь", - заявили в Белом доме. 

Как известно, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США провести совместную встречу, Дональд Трамп ответил, что принимает это предложение.

Предполагалось, что встреча может состояться до конца мая, однако в Белом доме заявили, что встреча не состоится, если Пхеньян не предпримет "конкретных действий".

Также Трамп заявил, что переговоры с КНДР могут закончиться провалом или привести к "величайшей сделке", которая позволит снизить напряженность из-за ядерной программы Пхеньяна.

До сих пор ни один из действующих президентов США ни разу не принимал участия в переговорах ни с одним из лидеров Северной Кореи. 

В течение последних десятилетий КНДР находится в международной изоляции из-за нарушения прав человека, а также попыток получить ядерное оружие и средства для его доставки в нарушение международного законодательства.

Темы: СШАСеверная Корея
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