Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в конце мая

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ын может состояться в конце мая.

Свое намерение провести встречу Трамп подтвердил в ходе разговора с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином, пишет Reuters.

В заявлении Белого дома сообщается, что Трамп и Мун Чже Ин обсуждали подготовку к предстоящим переговорам с Северной Кореей и отметили, что "конкретные действия" являются ключом к достижению денуклеаризации Корейского полуострова.

"Оба лидера выразили осторожный оптимизм в связи с последними событиями и подчеркнули, что для Северной Кореи будет доступно светлое будущее, если она выберет правильный путь", - заявили в Белом доме.