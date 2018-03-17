Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в конце мая

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Суббота, 17 марта 2018, 09:56

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ын может состояться в конце мая.

Свое намерение провести встречу Трамп подтвердил в ходе разговора с президентом Южной Кореи Мун Чже Ином, пишет Reuters.

В заявлении Белого дома сообщается, что Трамп и Мун Чже Ин обсуждали подготовку к предстоящим переговорам с Северной Кореей и отметили, что "конкретные действия" являются ключом к достижению денуклеаризации Корейского полуострова. 

"Оба лидера выразили осторожный оптимизм в связи с последними событиями и подчеркнули, что для Северной Кореи будет доступно светлое будущее, если она выберет правильный путь", - заявили в Белом доме. 

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Темы: США Северная Корея
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