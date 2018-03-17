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СБУ видворила російську журналістку: "Планувала інформаційні провокації"

Субота, 17 березня 2018, 12:48

Служба безпеки України видворила співробітницю телеканалу "Россия-24" Наталію Гончарову із забороною в’їзду до України терміном на 3 роки. 

Про це 17 березня повідомили у прес-центрі СБУ. 

За даними відомства, Гончарова "здійснювала підготовку антиукраїнських відеосюжетів в інтересах країни-агресора".

"На початку березня росіянка підготувала 4 провокаційних відеоматеріали, які у викривленому вигляді подавали ситуацію в нашій державі, дезінформували світову спільноту та завдавали шкоди міжнародному іміджу України", - заявили в СБУ.

Зазначається, що Гончарова "планувала проведення інформаційної провокації шляхом тенденційного висвітлення виборів президента РФ на території України".

Як відомо, 18 березня Росія проводить "вибори" президента, які також відбудуться на території окупованого Криму. 

Україна закликає мешканців анексованого Криму не голосувати на незаконних виборах президента РФ 18 березня - у річницю офіційної анексії АРК, а світ -  не визнавати цих виборів та готує санкції проти організаторів псевдовиборів у Криму. 

Україна повідомила тимчасово повіреному у справах РФ в Україні, що 18 березня до дипустанов РФ для голосування допускатимуться виключно особи з дипломатичним статусом

Націоналістичні організації заявили, що не допустять проведення голосування на виборах президента Росії в українських обласних центрах, де є дипустанови РФ. 

МЗС України надіслало ноту МЗС РФ через вибори президента РФ на території окупованого Криму. 

Українська правда
Теми: РосіявибориЗМІСБУ
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