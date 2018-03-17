СБУ видворила російську журналістку: "Планувала інформаційні провокації"

Служба безпеки України видворила співробітницю телеканалу "Россия-24" Наталію Гончарову із забороною в’їзду до України терміном на 3 роки.

Про це 17 березня повідомили у прес-центрі СБУ.

За даними відомства, Гончарова "здійснювала підготовку антиукраїнських відеосюжетів в інтересах країни-агресора".

"На початку березня росіянка підготувала 4 провокаційних відеоматеріали, які у викривленому вигляді подавали ситуацію в нашій державі, дезінформували світову спільноту та завдавали шкоди міжнародному іміджу України", - заявили в СБУ.

Зазначається, що Гончарова "планувала проведення інформаційної провокації шляхом тенденційного висвітлення виборів президента РФ на території України".