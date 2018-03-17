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СБУ выдворила российскую журналистку: "Планировала информационные провокации"

Суббота, 17 марта 2018, 12:48

Служба безопасности Украины выдворила сотрудницу телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову с запретом въезда в Украину сроком на 3 года.

Об этом 17 марта сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным ведомства, Гончарова "осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора".

"В начале марта россиянка подготовила 4 провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в Украине, дезинформировали мировое сообщество и наносили ущерб международному имиджу страны", - заявили в СБУ.

Отмечается, что Гончарова "планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины".

Как известно,  18 марта Россия проводит "выборы" президента, которые должны состояться и на территории оккупированного Крыма. 

Украина призывает жителей Крыма не голосовать на незаконных выборах президента РФ 18 марта - в годовщину официальной аннексии АРК, а мир - не признавать эти выборы и готовит санкции против организаторов псевдовыборов в Крыму.

Украина сообщила поверенному по делам РФ в Украине, что 18 марта в дипучреждения РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.

Националистические организации заявили, что не допустят проведения голосования на выборах президента России в украинских областных центрах, где есть диппредставительства РФ.

МИД Украины направило ноту МИД РФ из-за выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма.

Украинская правда
Темы: РосcиявиборыСМИСБУ
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