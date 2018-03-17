Націоналісти все одно прийдуть під посольство РФ: "підстрахуємо поліцію"

"Національний корпус", ВО "Свобода" та "Правий сектор" не скасовують анонсовану на 18 березня акцію біля посольства РФ в Україні попри заяву глави МВС Арсена Авакова про недопуск громадян РФ на територію російських дипустанов для голосування на виборах президента Росії.

Про це заявив у коментарі Укрінформу керівник прес-служби "Національного корпусу" Роман Чернишев.

"Незважаючи на сказане Аваковим, ми не знаємо, чи дійсно правоохоронні органи будуть якось перешкоджати голосуванню, тому ми свою акцію не скасовуємо в будь-якому разі", - сказав представник прес-служби.

За його словами, якщо правоохоронці зроблять те, що анонсував Аваков, це буде дуже добре.

"А якщо щось буде не так, як було обіцяно правоохоронцями, то ми завжди підстрахуємо", - зазначив він.

Чернишев розповів, що в акції планують взяти участь близько 200 націоналістів, вони перебуватимуть біля посольства РФ упродовж усього часу голосування на виборах президента РФ, тобто з 8 до 20 години.

Зранку і близько 2 години дня заплановані певні перформанси, зокрема символічне відкриття "пам'ятника Путіну".

Керівник прес-служби "Національного корпусу" запевнив, що націоналісти не чинитимуть жодних агресивних дій стосовно правоохоронців.

"Сподіваємось, щодо нас не буде ніяких провокацій", - зазначив він.

Як повідомлялося, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у п'ятницю заявив, що громадяни РФ, за винятком дипломатів, не допускатимуться на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента РФ.

МЗС Росії у зв'язку з цим заявило, що ці кроки суперечать не тільки Віденським конвенціям, а й міжнародним правозахисним нормам, зокрема, положенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.

У посольстві РФ в Україні заявили, що вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб у день голосування виборчі дільниці в російських закордонних установах в Україні були відкриті.

Раніше "Національні дружини" заявляли, що не допустять проведення голосування на виборах президента Росії в Україні.

На своїй сторінці у Facebook організація писала, що "кремлівських виборців чекатимуть заблоковані будівлі та коридор ганьби".