Посольство РФ відреагувало на відмову України проводити вибори у російських консульствах

Посольство Росії в Україні висловило обурення заявою українського МВС, що 18 березня до дипустанов РФ для голосування допускатимуться виключно особи з дипломатичним статусом.

Про це йдеться у повідомленні на сайті посольства.

"Обурені озвученими планами українського МВС блокувати в день проведення виборів президента Російської Федерації 18 березня 2018 року доступ російських громадян до виборчих дільниць в посольстві Росії в Києві і Генеральних консульствах в Одесі, Львові та Харкові", - йдеться у заяві.

"Наміри під надуманими приводами позбавити росіян, які проживають в Україні, можливості вільного волевиявлення, суперечать базовим нормам міжнародного права і зобов'язань України в рамках багатосторонніх та двосторонніх конвенцій та угод. Вся відповідальність за порушення прав російських громадян ляже на українську сторону", - наголосили у відомстві.

"У МЗС України була направлена ​​відповідна нота з вимогою забезпечити нашим диппредставництву і генконсульствам можливість безперешкодно виконувати покладені на них функції з організації та проведення виборів", - підкреслили в посольстві.

Як повідомлялось, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна не дозволить росіянам голосувати у консульствах РФ.

Як відомо, 23 лютого глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ через вибори президента РФ на території окупованого Криму. Глава МЗС зазначив, що працюватиме над тим, щоб усі залучені до виборів президента РФ в окупованому Криму потрапили під відповідні санкції.

У ЦВК РФ заявили, що попри заяви України, вибори президента Росії в анексованому Криму відбудуться у штатному режимі.

Пізніше в Росії заявили, що вимагають від Києва забезпечити безпеку для росіян, які 18 березня братимуть участь у виборах президента РФ на території України.

Як відомо, "Національні дружини" заявили, що не допустять проведення голосування на виборах президента Росії в Україні.

На своїй сторінці у Facebook організація заявила, що "кремлівських виборців чекатимуть заблоковані будівлі та коридор ганьби".

Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про звернення нардепів до парламентів інших країн щодо невизнання і бойкотування виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає жителів окупованого Криму не брати участь і не допомагати в організації виборів президента Росії.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вчетверте братиме участь у виборах президента.