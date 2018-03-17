Националисты все равно придут под посольство РФ: "подстрахуем полицию"

"Национальный корпус", ВО "Свобода" и "Правый сектор" не отменяют анонсированную на 18 марта акцию у посольства РФ в Украине, несмотря на заявление главы МВД Арсена Авакова о недопуске граждан РФ на территорию российских дипучреждений для голосования на выборах президента России.

Об этом заявил в комментарии Укринформу руководитель пресс-службы "Национального корпуса" Роман Чернышев.

"Несмотря на сказанное Аваковым, мы не знаем, действительно ли правоохранительные органы будут как-то препятствовать голосованию, поэтому мы свою акцию не отменяем в любом случае", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, если правоохранители сделают то, что анонсировал Аваков, это будет очень хорошо.

"А если что-то будет не так, как было обещано правоохранителями, то мы всегда подстрахует", - отметил он.

Чернышев рассказал, что в акции планируют принять участие около 200 националистов, они будут находиться у посольства РФ в течение всего времени голосования на выборах президента РФ, то есть с 8 до 20 часов.

Утром и около 2 часов дня запланированы определенные перформансы, в частности символическое открытие "памятника Путину".

Руководитель пресс-службы "Национального корпуса" заверил, что националисты не будут предпринимать никаких агрессивных действий в отношении правоохранителей.

"Надеемся, по отношению к нам не будет никаких провокаций", - отметил он.

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков в пятницу заявил, что граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.

МИД России в связи с этим заявил, что эти шаги противоречат не только Венским конвенциям, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

В посольстве РФ в Украине заявили, что примут все необходимые меры, чтобы в день голосования избирательные участки в российских заграничных учреждениях в Украине были открыты.

Ранее "Национальные дружины" заявляли, что не допустят проведения голосования на выборах президента России в Украине.

На своей странице в Facebook организация писала, что "кремлевских избирателей будут ждать заблокированные здания и коридор позора".