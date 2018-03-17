Порошенко на Сході вручив нагороди військовим
Президент Петро Порошенко під час поїздки до Донецької та Луганської областей вручив нагороди 12 військовослужбовцям ЗСУ.
Як повідомляє в суботу прес-служба президента, під час поїздки він відвідав передові позиції Збройних Сил України та поспілкувався з військовослужбовцями.
"За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України було нагороджено дванадцять військовослужбовців ЗСУ", - повідомили в прес-службі.
Там уточнили, що семеро військових нагороджено орденом Богдана Хмельницького та п’ятеро медаллю "За військову службу Україні".
Як повідомлялося, у п'ятницю, перебуваючи з візитом в зоні АТО, Порошенко відвідав визволену українськими військовими Катеринівку і контрольно пропускний пункт "Золоте" на Луганщині. Він також призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем об'єднаних сил.