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Порошенко на Сході вручив нагороди військовим

Субота, 17 березня 2018, 17:08

Президент Петро Порошенко під час поїздки до Донецької та Луганської областей вручив нагороди 12 військовослужбовцям ЗСУ.

Як повідомляє в суботу прес-служба президента, під час поїздки він відвідав передові позиції Збройних Сил України та поспілкувався з військовослужбовцями.

"За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України було нагороджено дванадцять військовослужбовців ЗСУ", - повідомили в прес-службі.

 
Фото прес-служби президента

Там уточнили, що семеро військових нагороджено орденом Богдана Хмельницького та п’ятеро медаллю "За військову службу Україні".

 

Як повідомлялося, у п'ятницю, перебуваючи з візитом в зоні АТО, Порошенко відвідав визволену українськими військовими Катеринівку і контрольно пропускний пункт "Золоте" на Луганщині. Він також призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем об'єднаних сил.


Теми: Порошенко
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