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Порошенко на Востоке вручил награды военным

Суббота, 17 марта 2018, 17:08

Президент Петр Порошенко во время поездки в Донецкую и Луганскую области вручил награды 12 военнослужащим ВСУ.

Как сообщает в субботу пресс-служба президента, во время поездки он посетил передовые позиции Вооруженных Сил Украины и пообщался с военнослужащими.

"За личное мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины были награждены двенадцать военнослужащих ВСУ", - сообщили в пресс-службе.

 
Фото пресс-службы президента

Там уточнили, что семеро военных награждены орденом Богдана Хмельницкого и пятеро медалью "За воинскую службу Украине".

 

Как сообщалось, в пятницу, находясь с визитом в зоне АТО, Порошенко посетил освобожденную украинскими военными Катериновку и контрольно-пропускной пункт "Золотое" в Луганской области. Он также назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил.

Темы: Порошенко
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