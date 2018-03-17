В РФ божатся, что "Новичок" не разрабатывали ни в России, ни в СССР

Исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок" в России и Советском Союзе никогда не было.

Об этом 17 марта в эфире телеканала "Россия-24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет "Интерфакс".

"Никогда ни на территории Советского Союза, ни во времена Советского Союза, ни во времена РФ, ни на территории РФ не было исследований, которые имели бы прямое либо кодовое название "Новичок", - заявила Захарова.

Она отметила также, что это химическое вещество не было запатентовано, "но использовано в качестве какого-то символа, шифра или кода".

"Ни в Советском Союзе, ни в РФ слово "Новичок" в контексте разработок химических элементов не употреблялось. Слово было разработано как название и было использовано химическим элементом и материалом именно отравляющего действия на западе", - добавила Захарова.

Как известно, отравленного бывшего военного разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре г.Солсбери 4 марта.

Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

По данным британских экспертов, вещество "Новичок", которым отравили Скрипаля и его дочь, было разработано и изготовлено в российском городе Шиханы (Саратовская область), где расположено военное научно-исследовательское учреждение РФ.

В РФ заявляли, что "Новичок" можно достать в любой стране бывшего СССР, в частности в Грузии и в Украине.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства экс-шпиона РФ, офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а позже - что из страны вышлют 23 российских дипломатов.

В посольстве РФ в свою очередь назвали такое решение "враждебным шагом, абсолютно неприемлемым, необоснованным и недальновидным".

17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатов посольства Великобритании в Москве, они будут высланы из страны в течение недели.