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РФ оголосила 23 британських дипломатів персонами нон грата

Субота, 17 березня 2018, 09:32
РФ оголосила 23 британських дипломатів персонами нон грата

Росія оголосила персонами нон грата 23 дипломатичних співробітників посольства Великобританії в Москві, вони будуть вислані з країни протягом тижня.

Про це 17 березня повідомили в МЗС РФ.

Також в МЗС заявили, що РФ відкликає згоду Росії на відкриття і функціонування Генконсульства Великобританії у Санкт-Петербурзі, а у зв'язку з неврегульованістю статусу Британської Ради в РФ припиняється його діяльність.

У відомстві заявили, що до МЗС був викликаний посол Великобританії Лорі Брістоу, якому передано відповідну ноту "у відповідь на провокаційні дії британської сторони і бездоказові звинувачення РФ у зв'язку з подіями у Солсбері".

Як відомо, 12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства екс-шпигуна РФ, офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та  його доньки Юлії, а згодом заявила, що з країни вишлють 23 російських дипломатів

У посольстві РФ в свою чергу назвали таке рішення "ворожим кроком, абсолютно неприйнятним, необгрунтованим і недалекоглядним".

США, Велика Британія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій вони звинуватили Росію в отруєнні екс-шпигуна РФ та його доньки.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для отруєння Скрипаля та його доньки було використано одну з найбільш токсичних речовин у світі.

У Кремлі звинувачення на адресу Путіна у тому, що він особисто брав участь в отруєнні Скрипаля назвали порушенням дипломатичних правил.

Росіян знайшли непритомними у центрі м.Солсбері 4 березня. Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

Українська правда
Теми: РосіяВелика Британіядипломатичні відносинискандал
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