"Нова пошта" заявляє про Ddos-атаки

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Субота, 17 березня 2018, 20:39

Компанія "Нова пошта" заявляє про періодичне виникнення Ddos-атак на її потужності.

Про це в компанії повідомили "Українській правді" в суботу ввечері.

"Максимальна ємкість атак досягала 40 гігабіт. У більшості випадків ці атаки не призводять до відсутності сервісу, можливі короткострокові перебої (погіршення якості) в роботі", - відзначили в прес-службі.

Там підкреслили, що Ddos-атаки ніяк не впливають на роботу відділень і мережі.

Компанія працює в штатному режимі, ведеться розслідування ситуації та детальний аналіз, підкреслили в "Новій пошті".

Як відомо, 16 березня представники Генеральної прокуратури провели близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" у Києві, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі.

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила, що генпрокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування вказаного кримінального провадження.

У суботу Сарган заявила про вилучення в офісних та складських приміщеннях компанії або споріднених з нею підприємств не облікованих готівкових коштів.

"Нова пошта" спростувала цю інформацію. Там заявили, що в Харкові правоохоронцями були вилучені кошти в компанії "Пост Фінанс", які оприбуткованi вiдповiдно до законодавства. Компанія має намір оскаржувати вилучення коштів. 

Українська правда
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Теми: інтернет
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