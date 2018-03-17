"Новая почта" заявляет о Ddos-атаках

Компания "Новая почта" заявляет о периодическом возникновении Ddos-атак на ее мощности.

Об этом в компании сообщили "Украинской правде" в субботу вечером.

"Максимальная емкость атак достигала 40 гигабит. В большинстве случаев эти атаки не приводят к отсутствию сервиса, возможны краткосрочные перебои (ухудшение качества) в работе", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что Ddos-атаки никак не влияют на работу отделений и сети.

Компания работает в штатном режиме, ведется расследование ситуации и детальный анализ, подчеркнули в "Новой почте".

Как известно, 16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование указанного уголовного производства.

В субботу Сарган заявила об изъятии в офисных и складских помещениях компании или родственных ей предприятий неучтенных наличных средств.

"Новая почта" опровергла эту информацию. Там заявили, что в Харькове правоохранителями были изъяты средства в компании "Пост Финанс", которые оприходованы в соответствии с законодательством. Компания намерена обжаловать изъятие средств.