Лондон може зобов'язати оточення Путіна відзвітувати про власність у Британії - ЗМІ

У британському парламенті вимагають зобов'язати російських олігархів і політиків розкрити дані про власність на території Великої Британії та відзвітувати про джерела доходів.

Про це пише The Guardian.

З такою ініціативою виступили впливові ліберал-демократи та представники Соціал-демократичної лейбористської партії.

"За їх інформацією, російські політики і оліграхи, пов'язані з режимом Путіна, володіють нерухомістю у Великій Британії (переважно у Лондоні) щонайменше на 1,1 млрд фунтів. Але цей показник може бути заниженим через використання офшорних схем", - зазначає газета.

У статті згадується перший віце-прем'єр уряду РФ Ігор Шувалов, який володіє двома квартирами в престижному районі Лондона, неподалік від будівлі міністерства оборони країни.



"Ці квартири, вартістю в 11,4 млн фунтів стерлінгів, купила у 2014 році компанія, яка, за даними російського опозиціонера Олексія Навального, належить Шувалову. Дохід першого віце-прем'єра в 2014 році, згідно з його декларацією, склав 112 тисяч фунтів стерлінгів", - пише видання.



The Guardian підкреслює, що британський парламент планує ввести так звані "поправки Магнітського" до законопроекту про відмивання грошей, щоб перешкодити в'їзду у країну осіб, замішаних у корупції чи порушенні прав людини.

"Але цих заходів буде недостатньо і вони будуть мати лише мінімальний ефект", - наголошують лейбористи і ліберал-демократи.

Як відомо, 12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства екс-шпигуна РФ, офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, а згодом заявила, що з країни вишлють 23 російських дипломатів.

У посольстві РФ в свою чергу назвали таке рішення "ворожим кроком, абсолютно неприйнятним, необгрунтованим і недалекоглядним".

17 березня Росія оголосила персонами нон грата 23 дипломатів посольства Великобританії в Москві, вони будуть вислані з країни протягом тижня.