Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лондон может обязать окружение Путина отчитаться о собственности в Британии - СМИ

Воскресенье, 18 марта 2018, 05:49
Лондон может обязать окружение Путина отчитаться о собственности в Британии - СМИ

В британском парламенте требуют обязать российских олигархов и политиков раскрыть данные о собственности на территории Великобритании и отчитаться об источниках доходов.

Об этом пишет The Guardian.

С такой инициативой выступили влиятельные либерал-демократы и представители Социал-демократической лейбористской партии.

"По их информации, российские политики и олигархи, связанные с режимом Путина, владеют недвижимостью в Великобритании (преимущественно в Лондоне) по крайней мере на 1,1 млрд фунтов. Но этот показатель может быть заниженным из-за использование оффшорных схем", - отмечает газета .

В статье упоминается первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов, который владеет двумя квартирами в престижном районе Лондона, неподалеку от здания министерства обороны страны.

"Эти квартиры, стоимостью в 11,4 млн фунтов стерлингов, купила в 2014 году компания, которая, по данным российского оппозиционера Алексея Навального, принадлежит Шувалову. Доход первого вице-премьера в 2014 году, согласно его декларации, составил 112 тысяч фунтов стерлингов", - пишет издание.

The Guardian подчеркивает, что британский парламент планирует ввести так называемые "поправки Магнитского" в законопроект об отмывании денег, чтобы воспрепятствовать въезду в страну лицам, замешанным в коррупции или нарушении прав человека.

"Но этих мер будет недостаточно и они будут иметь лишь минимальный эффект", - подчеркивают лейбористы и либерал-демократы.

Как известно, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства экс-шпиона РФ, офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а позже - что из страны вышлют 23 российских дипломатов

В посольстве РФ в свою очередь назвали такое решение "враждебным шагом, абсолютно неприемлемым, необоснованным и недальновидным".

17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатов посольства Великобритании в Москве, они будут высланы из страны в течение недели.

Темы: ВеликобританияРосcияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Великобритания
В парламенте Британии хотят наказать главу оборонного комитета, который вдруг похвалил талибов
Британия надеется, что Эрдоган поможет вернуть Россию к "зерновой сделке"
Сын конструктора российских боевых дронов работает в ООН, а жена - живет в Британии - СМИ
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: