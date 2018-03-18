Лондон может обязать окружение Путина отчитаться о собственности в Британии - СМИ

В британском парламенте требуют обязать российских олигархов и политиков раскрыть данные о собственности на территории Великобритании и отчитаться об источниках доходов.

Об этом пишет The Guardian.

С такой инициативой выступили влиятельные либерал-демократы и представители Социал-демократической лейбористской партии.

"По их информации, российские политики и олигархи, связанные с режимом Путина, владеют недвижимостью в Великобритании (преимущественно в Лондоне) по крайней мере на 1,1 млрд фунтов. Но этот показатель может быть заниженным из-за использование оффшорных схем", - отмечает газета .

В статье упоминается первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов, который владеет двумя квартирами в престижном районе Лондона, неподалеку от здания министерства обороны страны.

"Эти квартиры, стоимостью в 11,4 млн фунтов стерлингов, купила в 2014 году компания, которая, по данным российского оппозиционера Алексея Навального, принадлежит Шувалову. Доход первого вице-премьера в 2014 году, согласно его декларации, составил 112 тысяч фунтов стерлингов", - пишет издание.

The Guardian подчеркивает, что британский парламент планирует ввести так называемые "поправки Магнитского" в законопроект об отмывании денег, чтобы воспрепятствовать въезду в страну лицам, замешанным в коррупции или нарушении прав человека.

"Но этих мер будет недостаточно и они будут иметь лишь минимальный эффект", - подчеркивают лейбористы и либерал-демократы.

Как известно, 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства экс-шпиона РФ, офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а позже - что из страны вышлют 23 российских дипломатов.

В посольстве РФ в свою очередь назвали такое решение "враждебным шагом, абсолютно неприемлемым, необоснованным и недальновидным".

17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 дипломатов посольства Великобритании в Москве, они будут высланы из страны в течение недели.