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В Одесі консульство РФ "замінували", у Львові й Харкові спокійно

Неділя, 18 березня 2018, 07:31

Півтора десятків співробітників поліції перекрили доступ і проїзд до будівлі генкосульства РФ в Одесі.

За їх словами, проїзд через кордон можуть здійснювати тільки жителі довколишніх будинків.

В даний час, як передає "Інтерфакс-Україна", представників радикальних громадських організацій біля будівлі генконсульства немає. При цьому за зоною перекриття стоять два автозаки.

Чи відкрилася дільниця для голосування поки не відомо, бо в консульстві поки не відповідають на телефонні дзвінки.

Як повідомив "Інтерфакс-Україна" начальник управління громадської безпеки головного управління Нацполіції в Одеській області Іван Іщенко, близько 8 години ранку надійшло повідомлення про замінування території Гагарінського Плато, де розташована будівля генконсульства.

У той же час, перед генеральним консульством Російської Федерації у Харкові активісти "ВО Свобода", Правого сектора, Нацкорпусу та інших націоналістичних організацій почали пікет.

Акція в Харкові
Акція в Харкові
Фото ВО "Свобода"

Як передає "Інтерфакс-Україна", перед входом в генконсульство встановлені щити з плакатами "Росія = війна", "Вибори на крові" та іншими. За словами учасників акції, вони мають намір не допустити проведення голосування на території консульства.

Будівлю консульства оточено співробітниками Нацгвардії і поліції. Рух транспорту на прилеглих вулицях перекрито.

Як повідомили в поліції, співробітники Генконсульства РФ вже перебувають у будівлі.

Станом на 8.15 бажаючих прийти і проголосувати на виборах президента РФ в генгонсульстві РФ не було.

Разом з тим, як передає РИА Новости, у Львові співробітники поліції спільно з представниками Нацгвардії не пускають росіян для голосування на виборах президента.

Правоохоронці огородили металевим парканом будівлю російського консульства, де розташовується одна з виборчих дільниць.

"Ми пропускаємо тільки тих, хто працює в консульстві, і тільки за списком, який у нас є. Більше нікого не пускаємо", - сказав агентству поліцейський біля будівлі консульства.

Кілька десятків представників націоналістичного руху "Національний корпус" встановили намет і бочки біля будівлі. Вони мають намір влаштовувати так званий "коридор ганьби" для бажаючих проголосувати на виборах.

Біля будівлі чергують кілька десятків силовиків. Ситуація спокійна.

Як відомо, 23 лютого глава МЗС України Павло Клімкін повідомив, що міністерство надіслало ноту МЗС РФ через вибори президента РФ на території окупованого Криму.  

"1. Рішучий протест проти виборів президента РФ на території окупованого Криму. 2. Застерегли від спроб організовувати вибори на території окупованого Донбасу. 3. Наголосили, що не може бути ніяких виборів у диппредставництвах РФ на територіії України без повного виконання перших 2 умов", - пояснив міністр.

16 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що громадяни РФ, за винятком дипломатів, не допускатимуться на територію російських дипломатичних установ для участі у виборах президента РФ.

МЗС Росії у зв'язку з цим заявило, що ці кроки суперечать не тільки Віденським конвенціям, а й міжнародним правозахисним нормам, зокрема, положенням Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року.

У посольстві РФ в Україні заявили, що вживатимуть усіх необхідних заходів, щоб у день голосування виборчі дільниці в російських закордонних установах в Україні були відкриті.

Теми: ОдесаРосіявибори
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