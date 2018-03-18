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В посольство РФ в Киеве не пустили россиян. У входа "Путин" с медведем

Воскресенье, 18 марта 2018, 09:12
В посольство РФ в Киеве не пустили россиян. У входа Путин с медведем

Полиция и националисты в воскресенье утром не пустили в здание посольства РФ троих россиян (двух мужчин и женщину), которые хотели проголосовать на выборах.

Об этом "Украинской правде" сообщил представитель ВОО "Сокол" у входа в посольство.

Как передает корреспондент УП, по состоянию на 10:00 возле посольства РФ спокойно, здание оцеплено сотрудниками полиции и Нацгвардии.

 
Все фото Эльдара Сарахмана

С самого утра полиция и Нацгвардия перекрыла металлическими решеткам проезд на участке Воздухофлотского проспекта до посольства.

 

Недовольные водители вынуждены разворачиваться, некоторые сигналят.

 

Возле здания также присутствует около 30-40 представителей Нацкорпуса и Нацдружин, 20-25 представителей ВО "Свобода", 10-15 "Правого сектора", также представители ВОО "Сокол".

 

Националисты блокируют входы и подъезды к посольству.

 

Они поставили у здания бочку, привезли дрова и разложили костер.

 

Также националисты поставили у входа фигуру медведя с балалайкой, "ватника" в ватных сапогах и "памятник Путину" в золоте с надписью "х...ло".

 

На металлических решетках Нацгвардии висят плакаты "Долой московских оккупантов холуев", "Нет выборам Путина в Украине".

 

Вдоль проезжей части выставлены деревянные поддоны с фотографиями погибших во время боевых действий украинцев.

 

ВО "Свобода" также поставила импровизированный "избирательный участок" - палатку с гербом России, возле которой лежит лопата с блинами. "Это для тех, кто хочет проголосовать", - объясняют в палатке.

 

Конфликтов пока не было зафиксировано.

В то же время, как сообщает посольство РФ в Украине в Twitter, в здании голосуют сотрудники посольства.

"В соответствии с регламентом в 08.00 по местному времени избирательный участок был открыт", - отметили в посольстве.

Как известно,  в России требовали от Киева обеспечить безопасность для россиян, которые 18 марта примут участие в выборах президента РФ на территории Украины.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не позволит россиянам голосовать в консульствах РФ.

Посольство РФ в Украине выразило возмущение в связи с тем, что 18 марта в дипучреждения РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.

Эльдар Сарахман, УП

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Темы: КиевРосcиявиборы
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