В посольство РФ в Киеве не пустили россиян. У входа "Путин" с медведем

Полиция и националисты в воскресенье утром не пустили в здание посольства РФ троих россиян (двух мужчин и женщину), которые хотели проголосовать на выборах.

Об этом "Украинской правде" сообщил представитель ВОО "Сокол" у входа в посольство.

Как передает корреспондент УП, по состоянию на 10:00 возле посольства РФ спокойно, здание оцеплено сотрудниками полиции и Нацгвардии.

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С самого утра полиция и Нацгвардия перекрыла металлическим решеткам проезд на участке Воздухофлотского проспекта до посольства.

Недовольные водители вынуждены разворачиваться, некоторые сигналят.

Возле здания также присутствует около 30-40 представителей Нацкорпуса и Нацдружин, 20-25 представителей ВО "Свобода", 10-15 "Правого сектора", также представители ВОО "Сокол".

Националисты блокируют входы и подъезды к посольству.

Они поставили у здания бочку, привезли дрова и разложили костер.

Также националисты поставили у входа фигуру медведя с балалайкой, "ватника" в ватных сапогах и "памятник Путину" в золоте с надписью "х...ло".

На металлических решетках Нацгвардии висят плакаты "Долой московских оккупантов холуев", "Нет выборам Путина в Украине".

Вдоль проезжей части выставлены деревянные поддоны с фотографиями погибших во время боевых действий украинцев.

ВО "Свобода" также поставила импровизированный "избирательный участок" - палатку с гербом России, возле которой лежит лопата с блинами. "Это для тех, кто хочет проголосовать", - объясняют в палатке.

Конфликтов пока не было зафиксировано.

В то же время, как сообщает посольство РФ в Украине в Twitter, в здании голосуют сотрудники посольства.

В соответствии с регламентом в 08.00 по местному времени избирательный участок был открыт. Голосуют сотрудники Посольства. — RusEmbassy Ukraine (@RusembUkraine) March 18, 2018

"В соответствии с регламентом в 08.00 по местному времени избирательный участок был открыт", - отметили в посольстве.