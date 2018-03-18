На Майдані Незалежності у Києві зібралися учасники акції "Руху нових сил" з вимогою про новий закон про вибори та віставку президента України Петра Порошенка.

Як повідомляє кореспондент Української правди з місця події, станом на 12:10 у центрі столиці присутні близько 1-1,5 тисячі учасників акції.

За повідомленням організаторів заходу, після акції вони планують вирушити з Європейської площі до маєтку Порошенка у Козині.

Наразі присутні тримають у руках плакати "Ми за новий закон про вибори", "Порошенко - це зубожіння, злидні, еміграція", закреслені портрети Порошенка та президента РФ Володимира Путіна.

Також неподалік центральної площі чергують кілька карет "швидкої", пожежна машина, кілька поліцейських авто та кілька автобусів Нацгвардії. Біля Жовтневого палацу також чергують автобуси з поліцією та нацгвардійці.