На Майдані зібралися учасники акції РНС "за віставку Порошенка"

1490 переглядів
Неділя, 18 березня 2018, 12:21

На Майдані Незалежності у Києві зібралися учасники акції "Руху нових сил" з вимогою про новий закон про вибори та віставку президента України Петра Порошенка. 

Як повідомляє кореспондент Української правди з місця події, станом на 12:10 у центрі столиці присутні близько 1-1,5 тисячі учасників акції.

За повідомленням організаторів заходу, після акції вони планують вирушити з Європейської площі до маєтку Порошенка у Козині. 

Наразі присутні тримають у руках плакати "Ми за новий закон про вибори", "Порошенко - це зубожіння, злидні, еміграція", закреслені портрети Порошенка та президента РФ Володимира Путіна. 

Також неподалік центральної площі чергують кілька карет "швидкої", пожежна машина, кілька поліцейських авто та кілька автобусів Нацгвардії. Біля Жовтневого палацу також чергують автобуси з поліцією та нацгвардійці. 

Проїзди на вул. Прорізну та Городецького перекриті правоохоронцями, біля виходу з метро "Хрещатик" на Городецького силовики перевіряють людей на наявність небезпечних речей.
Разом з тим на стінах ТРЦ "Глобус"  біля Стели Незалежності хтось вивісив плакати "Не продавай Україну за російські гроші" з перекресленими портретами Путіна, Сергія Курченка, Міхеіла Саакашвілі, Віктора Медведчука та нардепа Надії Савченко та "Долю України вирішувати українцям" з зображеннями Путіна та Саакашвілі. 
У свою чергу начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що 18 березня на службу у центральній частині Києва заступили 1500 правоохоронців.
"Ми проводимо превентивні заходи і чітко реагуватимемо на будь-які порушення. Закликаємо всіх учасників акцій дотримуватися встановлених правил поведінки та норм чинного законодавства", - зазначив він. 
 
 
 
 
 
 
 
 
усі фото - євген руденко, уп
 
 
 
 
фото - прес-служба РНС

Євген Руденко, Наталія Нечай, УП
Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: Київ мітинги Саакашвілі
powered by lun.ua
По темі
У Києві в неділю змінили рух тролейбусів і автобусів 18 березня 2018, 10:35
До посольства РФ у Києві не пустили росіян. Біля входу "Путін" з ведмедем 18 березня 2018, 10:12
Транспорт у Києві курсує з відхиленням від графіків руху 17 березня 2018, 11:31
Усі новини
Головні новини
У Києві в неділю змінили рух тролейбусів і автобусів
В ОБСЄ не стали на бік Росії через заборону голосування в Україні
На КПВВ "Майорське" вибухнула граната: загинув прикордонник
В Одесі консульство РФ "замінували", у Львові й Харкові спокійно
Усі новини

Міністр рекомендує. Що дивитися, читати та слухати у березні

транспорт

Булава, барний стілець, килим: 50 найдивніших речей, які українці забували в Uber