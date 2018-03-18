На Майдані Незалежності у Києві зібралися учасники акції "Руху нових сил" з вимогою про новий закон про вибори та відставку президента України Петра Порошенка.

Як повідомляє кореспондент Української правди з місця події, станом на 12:10 у центрі столиці присутні близько 1-1,5 тисячі учасників акції.

За повідомленням організаторів заходу, після акції вони планують вирушити з Європейської площі до маєтку Порошенка у Козині.

Наразі присутні тримають у руках плакати "Ми за новий закон про вибори", "Порошенко - це зубожіння, злидні, еміграція", закреслені портрети Порошенка та президента РФ Володимира Путіна.

Також неподалік центральної площі чергують кілька карет "швидкої", пожежна машина, кілька поліцейських авто та кілька автобусів Нацгвардії. Біля Жовтневого палацу також чергують автобуси з поліцією та нацгвардійці.

Проїзди на вул. Прорізну та Городецького перекриті правоохоронцями, біля виходу з метро "Хрещатик" на Городецького силовики перевіряють людей на наявність небезпечних речей. Разом з тим на стінах ТРЦ "Глобус" біля Стели Незалежності хтось вивісив плакати "Не продавай Україну за російські гроші" з перекресленими портретами Путіна, Сергія Курченка, Міхеіла Саакашвілі, Віктора Медведчука та нардепа Надії Савченко та "Долю України вирішувати українцям" з зображеннями Путіна та Саакашвілі. начальник поліції Києва Андрій Крищенко на службу у центральній частині Києва заступили 1500 правоохоронців. У свою чергу повідомив , що 18 березня "Ми проводимо превентивні заходи і чітко реагуватимемо на будь-які порушення. Закликаємо всіх учасників акцій дотримуватися встановлених правил поведінки та норм чинного законодавства", - зазначив він. усі фото - євген руденко, уп фото - прес-служба РНС