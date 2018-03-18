На Майдані зібралися учасники акції РНС "за відставку Порошенка"
На Майдані Незалежності у Києві зібралися учасники акції "Руху нових сил" з вимогою про новий закон про вибори та відставку президента України Петра Порошенка.
Як повідомляє кореспондент Української правди з місця події, станом на 12:10 у центрі столиці присутні близько 1-1,5 тисячі учасників акції.
За повідомленням організаторів заходу, після акції вони планують вирушити з Європейської площі до маєтку Порошенка у Козині.
Наразі присутні тримають у руках плакати "Ми за новий закон про вибори", "Порошенко - це зубожіння, злидні, еміграція", закреслені портрети Порошенка та президента РФ Володимира Путіна.
Також неподалік центральної площі чергують кілька карет "швидкої", пожежна машина, кілька поліцейських авто та кілька автобусів Нацгвардії. Біля Жовтневого палацу також чергують автобуси з поліцією та нацгвардійці.
Правоохоронці заблокували вантажний автомобіль представників РНС на Європейській площі біля готелю "Дніпро".
У РНС заявили, що заявку до Київради щодо проведення мирної акції біля Майдану Незалежності 18 березня вони подали ще 6 березня. Про дозвіл на встановлення сцени в РНС не уточнили.
Згодом поліція вивезла з Європейської площі вантажівку РНС, у партії заявили, що правоохоронці викрали їхній вантажний автомобіль та у зв’язку з цим звернулися до глави МВС Арсена Авакова і генпрокурора Юрія Луценка.