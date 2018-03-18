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На Майдані зібралися учасники акції РНС "за відставку Порошенка"

Неділя, 18 березня 2018, 11:21
На Майдані зібралися учасники акції РНС за відставку Порошенка
Фото - Євген Руденко, УП

На Майдані Незалежності у Києві зібралися учасники акції "Руху нових сил" з вимогою про новий закон про вибори та відставку президента України Петра Порошенка. 

Як повідомляє кореспондент Української правди з місця події, станом на 12:10 у центрі столиці присутні близько 1-1,5 тисячі учасників акції.

За повідомленням організаторів заходу, після акції вони планують вирушити з Європейської площі до маєтку Порошенка у Козині. 

Наразі присутні тримають у руках плакати "Ми за новий закон про вибори", "Порошенко - це зубожіння, злидні, еміграція", закреслені портрети Порошенка та президента РФ Володимира Путіна. 

Також неподалік центральної площі чергують кілька карет "швидкої", пожежна машина, кілька поліцейських авто та кілька автобусів Нацгвардії. Біля Жовтневого палацу також чергують автобуси з поліцією та нацгвардійці. 

Проїзди на вул. Прорізну та Городецького перекриті правоохоронцями, біля виходу з метро "Хрещатик" на Городецького силовики перевіряють людей на наявність небезпечних речей.
Разом з тим на стінах ТРЦ "Глобус"  біля Стели Незалежності хтось вивісив плакати "Не продавай Україну за російські гроші" з перекресленими портретами Путіна, Сергія Курченка, Міхеіла Саакашвілі, Віктора Медведчука та нардепа Надії Савченко та "Долю України вирішувати українцям" з зображеннями Путіна та Саакашвілі. 
У свою чергу начальник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що 18 березня на службу у центральній частині Києва заступили 1500 правоохоронців.
"Ми проводимо превентивні заходи і чітко реагуватимемо на будь-які порушення. Закликаємо всіх учасників акцій дотримуватися встановлених правил поведінки та норм чинного законодавства", - зазначив він. 
 
 
 
 
 
 
 
 
усі фото - євген руденко, уп
 
 
 
 
фото - прес-служба РНС
Як відомо, напередодні пізно ввечері поліція затримала активістів "Руху нових сил", які хотіли встановити сцену на Майдані Незалежності для проведення акції 18 березня. 

Правоохоронці заблокували вантажний автомобіль представників  РНС на Європейській площі біля готелю "Дніпро".

У РНС  заявили, що заявку до Київради щодо проведення мирної акції біля Майдану Незалежності 18 березня вони подали ще 6 березня. Про дозвіл на встановлення сцени в РНС не уточнили. 

Згодом поліція вивезла з Європейської площі вантажівку РНС, у партії заявили, що правоохоронці викрали їхній вантажний автомобіль та у зв’язку з цим звернулися до глави МВС Арсена Авакова і генпрокурора Юрія Луценка.

Євген Руденко, Наталія Нечай, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївмітингиСаакашвілі
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