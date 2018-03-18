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На Майдане собрались участники акции РНС "за отставку Порошенко"

Воскресенье, 18 марта 2018, 11:21
На Майдане собрались участники акции РНС за отставку Порошенко
Фото - Евгений Руденко, УП

На Майдане Независимости в Киеве собрались участники акции "Руха новых сил" с требованием о новом законе о выборах и отставке президента Украины Петра Порошенко. 

Как сообщает корреспондент Украинской правды с места события, по состоянию на 12:10 в центре столицы присутствовали около 1-1,5 тысячи участников акции.

По сообщению организаторов мероприятия, после акции они планируют отправиться с Европейской площади к дому Порошенко в Козине.

В настоящее время собравшиеся держат в руках плакаты "Мы за новый закон о выборах", "Порошенко - это обнищание, бедность, эмиграция", перечеркнутые портреты Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

Также недалеко от центральной площади дежурят несколько карет "скорой", пожарная машина, несколько полицейских авто и несколько автобусов Нацгвардии. Возле Октябрьского дворца также дежурят автобусы с полицией и нацгвардейцы. 

Проезды на ул.Прорезную и Городецкого перекрыты правоохранителями, у выхода из метро "Крещатик" на Городецкого силовики проверяют людей на наличие опасных вещей.

Вместе с тем на стенах ТРЦ "Глобус" возле Стеллы Независимости кто-то вывесил плакаты "Не продавай Украину за российские деньги" с перечеркнутыми портретами Путина, Сергея Курченко, Михеила Саакашвили, Виктора Медведчука и нардепа Надежды Савченко и "Судьбу Украины решать украинцам" с изображениями Путина и Саакашвили.

В свою очередь начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что 18 марта на службу в центральной части Киева заступили 1500 правоохранителей.

"Мы проводим превентивные меры и будем четко реагировать на любые нарушения. Призываем всех участников акций соблюдать установленные правила поведения и нормы действующего законодательства", - отметил он.

 
 
 
 
 
 
 
 
все фото - евгений руденко, уп
 
 
 
 
фото - пресс-служба РНС

Как известно, накануне поздно вечером полиция задержала активистов "Руха новых сил", которые хотели установить сцену на Майдане Незалежности для проведения акции 18 марта.

Правоохранители заблокировали грузовой автомобиль представителей РНС на Европейской площади возле гостиницы "Днепр".

В РНС заявили, что заявку в Киевсовет на проведение мирной акции возле Майдана Незалежности 18 марта они подали еще 6 марта. О разрешении на установку сцены в РНС не уточнили.

Позже полиция вывезла с Европейской площади грузовик РНС, в партии заявили, что правоохранители похитили их грузовой автомобиль и в связи с этим обратились к главе МВД Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко.

Евгений Руденко, Наталия Нечай, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевмитингиСаакашвили
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