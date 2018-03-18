На Майдане собрались участники акции РНС "за отставку Порошенко"

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Воскресенье, 18 марта 2018, 12:21

На Майдане Независимости в Киеве собрались участники акции "Руха новых сил" с требованием о новом законе о выборах и отставке президента Украины Петра Порошенко. 

Как сообщает корреспондент Украинской правды с места события, по состоянию на 12:10 в центре столицы присутствовали около 1-1,5 тысячи участников акции.

По сообщению организаторов мероприятия, после акции они планируют отправиться с Европейской площади к дому Порошенко в Козине.

В настоящее время собравшиеся держат в руках плакаты "Мы за новый закон о выборах", "Порошенко - это обнищание, бедность, эмиграция", перечеркнутые портреты Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

Также недалеко от центральной площади дежурят несколько карет "скорой", пожарная машина, несколько полицейских авто и несколько автобусов Нацгвардии. Возле Октябрьского дворца также дежурят автобусы с полицией и нацгвардейцы. 

Проезды на ул.Прорезную и Городецкого перекрыты правоохранителями, у выхода из метро "Крещатик" на Городецкого силовики проверяют людей на наличие опасных вещей.

 
 
 
 
 
 
все фото - евгений руденко, уп
 
 
 
фото - пресс-служба РНС

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Темы: Киев митинги Саакашвили
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