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Представление на Савченко внесли в ВР

Четверг, 15 марта 2018, 11:59
Представление на Савченко внесли в ВР
Фото Евгения Руденко, УП

Представления на привлечение депутат Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест переданы в Верховную Раду.

Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в Facebook.

Генеральный прокурор подписал представление в здании Верховной Рады перед его регистрацией в парламенте, сообщают собеседники УП.

Все материалы, которыми обосновываются представления на Савченко, состоят из 174 страниц.

Представления ГПУ на Савченко
Представления ГПУ на Савченко

По регламенту, теперь у Савченко есть 5 дней на подачу своих объяснений, после чего регламентный комитет должен рассмотреть это представление. А после его решения все три представления будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады.

Ранее депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

В ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину из депутатской поездки в Европу и все-таки
явилась в СБУ.

А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Оксана Коваленко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Савченко НадеждаВерховная РадаГенпрокуратура
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