Представление на Савченко внесли в ВР

Представления на привлечение депутат Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест переданы в Верховную Раду.



Об этом пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган написала в Facebook.



Генеральный прокурор подписал представление в здании Верховной Рады перед его регистрацией в парламенте, сообщают собеседники УП.



Все материалы, которыми обосновываются представления на Савченко, состоят из 174 страниц.

Представления ГПУ на Савченко

По регламенту, теперь у Савченко есть 5 дней на подачу своих объяснений, после чего регламентный комитет должен рассмотреть это представление. А после его решения все три представления будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады.

Ранее депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.



В ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину из депутатской поездки в Европу и все-таки

явилась в СБУ.



А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".



По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.