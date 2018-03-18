В центре Киева участники акции "Руха новых сил" начали разбирать конструкции с инсталляцией о Крыме, установленные возле Стеллы Независимости.

Как сообщает корреспондент УП с места события, решение о демонтаже металлических конструкций участники акции РНС приняли спонтанно во время митинга, поскольку они, по их мнению, им мешали.

Как отмечают сами участники акции РНС, они разбирают конструкции, "чтобы они не мешали проводить митинги". На месте металлических лесов планируется установить сцену с колонками.

Полиция и нацгвардейцы, которые патрулируют центральную часть Киева, в ситуацию не вмешиваются и не препятствуют участникам акции.

По состоянию на 13:50 конструкции разобраны почти полностью. Некоторые участники акции, которую собрал "РНС", скандируют "Отставка, отставка!".

все фото - евгений руденко, УП

Накануне возле Стеллы Независимости была установлена инсталляция, оформленая в цветах украинского флага с надписями на украинском языке "Спасибо деду за победу 1918 года, должны повторить", "Крымская операция 1918 года", "Крым - наш", "Алупка - наш", "Ялта - наш" и т.п.

Видео и фото появились в сети, однако утром к началу митинга "Руха новых сил" этих надписей уже не было, остались только флаги Украины.

Как известно, около 12:00 18 марта на Майдане Независимости собрались участники акции "Руха новых сил" с требованием о новом законе о выборах и отставке президента Украины Петра Порошенко.