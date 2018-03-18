В центре Киева участники акции "Руха новых сил" начали разбирать конструкции с инсталляцией о Крыме, установленные возле Стеллы Независимости.

Как сообщает корреспондент УП с места события, решение о демонтаже металлических конструкций участники акции РНС приняли спонтанно во время митинга, поскольку они, по их мнению, им мешали.

Как отмечают сами участники акции РНС, они разбирают конструкции, "чтобы они не мешали проводить митинги". На месте металлических лесов планируется установить сцену с колонками.

Полиция и нацгвардейцы, которые патрулируют центральную часть Киева, в ситуацию не вмешиваются и не препятствуют участникам акции.

По состоянию на 13:50 конструкции разобраны почти полностью. Некоторые участники акции, которую собрал "РНС", скандируют "Отставка, отставка!".

Как отметила в комментарии УП пресс-секретарь ГУ Нацполиции Киева Оксана Блищик, в настоящее время правоохранители обеспечивают правопорядок и фиксируют все действия участников митинга.

"Позиция полиции - не нагнетать ситуацию, не провоцировать. Мы обеспечиваем правопорядок и фиксируем все действия (участников акции - ред.). Задержанных в настоящее время нет. Сообщения о раненых или травмированных в полицию также не поступали", - сообщила она.

Как сообщает корреспондент УП, по состоянию на 14:30 митинг на Майдане завершился. Металлические конструкции полностью разобраны, люди расходятся.

все фото - евгений руденко, УП

Накануне возле Стеллы Независимости была установлена инсталляция, оформленая в цветах украинского флага с надписями на украинском языке "Спасибо деду за победу 1918 года, должны повторить", "Крымская операция 1918 года", "Крым - наш", "Алупка - наш", "Ялта - наш" и т.п.

Видео и фото появились в сети, однако утром к началу митинга "Руха новых сил" этих надписей уже не было, остались только флаги Украины.

Как известно, около 12:00 18 марта на Майдане Независимости собрались участники акции "Руха новых сил" с требованием о новом законе о выборах и отставке президента Украины Петра Порошенко.

Накануне поздно вечером полиция задержала активистов "Руха новых сил", которые хотели установить сцену на Майдане Незалежности для проведения акции 18 марта.

Правоохранители заблокировали грузовой автомобиль представителей РНС на Европейской площади возле гостиницы "Днепр".

В РНС заявили, что заявку в Киевсовет на проведение мирной акции возле Майдана Незалежности 18 марта они подали еще 6 марта. О разрешении на установку сцены в РНС не уточнили.

Позже полиция вывезла с Европейской площади грузовик РНС, в партии заявили, что правоохранители похитили их грузовой автомобиль и в связи с этим обратились к главе МВД Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко.