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ДПСУ: Росіяни не їдуть з України активніше, щоб проголосувати на "виборах"

Неділя, 18 березня 2018, 15:39

Через "вибори" кількість громадян РФ, що виїжджають з України до Російської Федерації для голосування, не збільшилася.

Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, пише Інтерфакс-Україна. 

"Ажіотажу на українсько-російському кордоні немає. Масового виїзду росіян для голосування в Росії не спостерігається", – повідомив Слободян.

Як відомо,  раніше глава МВС України Арсен Аваков заявив, що Україна не дозволить росіянам голосувати у консульствах РФ.

В Росії вимагали від Києва гарантувати безпеку для росіян, які 18 березня братимуть участь у виборах президента РФ на території України.

Також посольство РФ в Україні висловило обурення у зв'язку з тим, що 18 березня в дипустанови РФ для голосування будуть допускатися виключно особи з дипломатичним статусом.

Теми: вибориРосіяПрикордонна служба
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