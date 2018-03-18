ДПСУ: Росіяни не їдуть з України активніше, щоб проголосувати на "виборах"

1138 переглядів
Неділя, 18 березня 2018, 16:39

Через "вибори" кількість громадян РФ, що виїжджають з України до Російської Федерації для голосування, не збільшилася.

Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, пише Інтерфакс-Україна. 

"Ажіотажу на українсько-російському кордоні немає. Масового виїзду росіян для голосування в Росії не спостерігається", – повідомив Слободян.

Як відомо,  раніше глава МВС України Арсен Аваков заявив, що Україна не дозволить росіянам голосувати у консульствах РФ.

В Росії вимагали від Києва гарантувати безпеку для росіян, які 18 березня братимуть участь у виборах президента РФ на території України.

Також посольство РФ в Україні висловило обурення у зв'язку з тим, що 18 березня в дипустанови РФ для голосування будуть допускатися виключно особи з дипломатичним статусом.

Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: вибори Росія Прикордонна служба
powered by lun.ua
По темі
Медалі "за вибори" не доїхали до Севастополя через шторм 18 березня 2018, 15:10
Норвегія не визнає результати виборів РФ в анексованому Криму 18 березня 2018, 13:35
У Севастополі за голосування роздають медальки й солодощі 18 березня 2018, 11:52
Усі новини
Головні новини
Біля консульства РФ запалили фаєри й кидали яйця
Грицак про таємний ізолятор СБУ: не лийте воду на чужі жорна
"Панамські документи": Mossack Fonseca закривається
Учасники акції РНС розібрали металеві конструкції на Майдані
Усі новини
їжа

Що купувати на ринках навесні: рецепти страв з сезонних продуктів

спорт

У Києві проведуть забіг заради відкриття сортувальних станцій сміття