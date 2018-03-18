Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГНСУ: Россияне не выезжают из Украины активнее, чтобы проголосовать на "выборах"

Воскресенье, 18 марта 2018, 15:39

В связи с "выборами" количество граждан РФ, выезжающих из Украины в Российскую Федерацию для голосования, не увеличилось.

Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, пишет Интерфакс-Украина.

"Ажиотажа на российско-украинской границе нет. Массового выезда россиян для голосования в России не наблюдается", - сообщил Слободян.

Как известно, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не позволит россиянам голосовать в консульствах РФ.

В России требовали от Киева гарантировать безопасность для россиян, которые 18 марта примут участие в выборах президента РФ на территории Украины.

Также посольство РФ в Украине выразило возмущение в связи с тем, что 18 марта в дипмиссии РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.

Темы: виборыРосcияПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
виборы
На оккупированной Херсонщине россияне создали "школы" по фальсификации выборов – сопротивление
Песков открестился от заявления, что Путин наберет более 90% голосов
В Молдове депутаты распущенного "Шору" обжаловали запрет на участие в выборах
Последние новости
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
Все новости...
Реклама: