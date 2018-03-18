ГНСУ: Россияне не выезжают из Украины активнее, чтобы проголосовать на "выборах"

В связи с "выборами" количество граждан РФ, выезжающих из Украины в Российскую Федерацию для голосования, не увеличилось.

Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, пишет Интерфакс-Украина.

"Ажиотажа на российско-украинской границе нет. Массового выезда россиян для голосования в России не наблюдается", - сообщил Слободян.

Как известно, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не позволит россиянам голосовать в консульствах РФ.

В России требовали от Киева гарантировать безопасность для россиян, которые 18 марта примут участие в выборах президента РФ на территории Украины.

Также посольство РФ в Украине выразило возмущение в связи с тем, что 18 марта в дипмиссии РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.